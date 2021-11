Sodni svet Janšev tvit in Vizjakove izjave označil kot zavržne

Izjavi prav tako presegata običajne demokratične standarde, ki odražajo širše vrednote družbe v okolju držav članic EU, so zapisali v Sodnem svetu.

Sodni svet je ob tem znova poudaril pomen spoštljivosti izražanja med najvišjimi predstavniki vej oblasti, še posebej, ko gre za komentiranje dela sodišč, posameznih sodnikov, sodnih odločb in izkrivljanje njihove prave vsebine. "Neprimerna in žaljiva komunikacija kaže na nerazumevanje oziroma nesprejemanje temeljev demokratične družbene ureditve in vloge sodstva," so dodali.

Kritično ocenjevanje dela sodne veje oblasti sicer ni izključeno, dodajajo v Sodnem svetu, vendar mora izražanje stališč ostati v okvirih visokega nivoja kulturne komunikacije.

"Ob spoštovanju načel vladavine prava, zlasti pravic do pravnega varstva in do pravnega sredstva, ki strankam v postopkih pred slovenskimi sodišči zagotavljajo enako varstvo pravic, je diskreditacija dela sodnikov in sodišč s strani omenjenih predstavnikov izvršilne oblasti nesprejemljiva," so še poudarili v svoji izjavi.