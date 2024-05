Sodni svet nezadovoljen: Vladni predlog ne izpolnjuje ustavne odločbe

Sodni svet je v četrtek na seji obravnaval predlog zakona o načinu izvršitve odločbe ustavnega sodišča, ki mu ga je posredovalo ministrstvo za pravosodje. Ustavno sodišče je junija lani namreč odločilo, da je ureditev plač sodnikov v neskladju z ustavnima načeloma sodniške neodvisnosti in delitve oblasti ter zakonodajalcu naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar se ni zgodilo.

Sodni svet je po seji zapisal, da sicer podpira prizadevanja vlade za izboljšanje položaja sodnikov, vendar meni, da predlog zakona ne pomeni izpolnitve odločbe ustavnega sodišča. Med plačo najnižje plačanega poslanca in okrajnega sodnika začetnika je osem plačnih razredov razlike, po predlogu zakona pa bi se ta razlika zmanjšala na pet plačnih razredov, kar po mnenju Sodnega sveta "nikakor ne izenačuje plačnega položaja primerljivih funkcionarjev".

Ob tem so izpostavili, da poslanci prejemajo tudi mesečni pavšal za pokrivanje materialnih stroškov v neto znesku med petsto in osemsto evrov, kar pri uvrstitvi funkcij v plačne razrede ni upoštevano. Poleg tega mesečni pavšal poslancev od januarja 2017 ni vštet v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, zato je razlika med dohodki funkcionarjev sodne in zakonodajne veje oblasti še bistveno večja, kot izhaja iz uvrstitve funkcij v plačne razrede.