Sodni svet odpravil suspenz sodnici v zadevi švicarski franki

Od sodnika kot nosilca sodne veje oblasti se utemeljeno pričakuje, da bo dosledno predlagal svojo izločitev v vseh primerih izključitvenih in odklonitvenih razlogov, zaradi katerih bi lahko bila njegova nepristranskost ali njen videz utemeljeno vprašljiva, je odločitev o suspenzu utemeljil Đorđević.

Marolt Kuretovi so v zvezi z odločanjem o kreditnih pogodbah v švicarskih frankih očitali storitev disciplinske kršitve opustitve sporočila o podanih zakonskih razlogih za izločitev oziroma nadaljevanje dela v zadevi, v kateri obstaja izločitveni razlog. Takšna disciplinska kršitev šteje za težjo kršitev.

Suspenz naj bi trajal do dokončne odločitve disciplinskega sodišča, ki deluje pri Sodnem svetu, a se je Marolt Kuretova nanj pritožila.

Sodni svet je na ponedeljkovi seji pritožbi ugodil in odločbo predsednika vrhovnega sodišča o suspenzu odpravil. Kot so utemeljili v odločitvi, je predsednik vrhovnega sodišča ob izreku suspenza spregledal, da sodnica že od februarja 2024 v sporih glede posojil v švicarskih frankih ne odloča več. Kot navajajo, je vselej predlagala svojo izločitev in je iz sojenja v teh postopkih tudi dosledno izločena.

"Do domnevnih kršitev načela nepristranskega sojenja torej ne more več prihajati," so zapisali v Sodnem svetu. Izrečeni ukrep tako po njihovem mnenju ni ne nujen ne sorazmeren glede na težo očitanih kršitev ter zato posega v sodniško neodvisnost, ki jo zagotavlja 125. člen ustave. Sodni svet je suspenz zato odpravil, pri čemer poudarja, da sprejeta odločitev ne vpliva na potek ali izid disciplinskega postopka.

Spomnimo, Marolt Kuretova je med letoma 2017 in 2024 soodločala o pritožbah glede posojil v švicarskih frankih, čeprav je imela tudi sama takšen kredit. Februarja lani je prvič sama predlagala svojo izločitev iz obravnavanja zadev, ki se nanašajo na posojila v švicarskih frankih. Da je tudi sama stranka v postopku, v katerem obravnavajo posojila v frankih, pa je sodišče obvestila novembra lani.