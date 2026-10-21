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Jeretič za 'deratizacijsko sodstva', Sodni svet zahteva spoštovanje

Ljubljana, 21. 10. 2026 16.23 pred 1 uro 4 min branja 64

Avtor:
STA M.V.
Sebastjan Jeretič

Po zavrnitvi kandidata za vrhovnega sodnika v DZ odmeva zapis šefa Ukoma Sebastjana Jeretiča o "nujni demokratični deratizaciji" sodstva. Sodni svet opozarja, da načelo delitve oblasti zahteva medsebojno spoštovanje vseh treh vej, tudi ob nestrinjanju z odločitvami. Pozivajo k zaščiti sodstva. Jeretič poudarja, da avtonomija terja tudi odgovornost.

Po zavrnitvi kandidata za vrhovnega sodnika v DZ odmeva zapis šefa Ukoma Sebastjana Jeretiča o "nujni demokratični deratizaciji" sodstva. Sodni svet opozarja, da načelo delitve oblasti zahteva medsebojno spoštovanje vseh treh vej, tudi ob nestrinjanju z odločitvami. Pozivajo k zaščiti sodstva. Jeretič poudarja, da avtonomija terja tudi odgovornost.

Direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Sebastjan Jeretič je v torek, na dan glasovanja DZ o predlogu za imenovanje Borisa Gabrijela Hrovata na mestu vrhovnega sodnika, ki ga je parlamentarna večina zavrnila, na družbenem omrežju X zapisal, da je pravosodje leglo korupcije. Obenem je zapisal, da je nujna "demokratična deratizacija te samostojne veje oblasti, ki se je spridila prav zato, ker je nad njo le modro nebo".

Hkrati z navedenim zapisom je delil še pisanje portala Info360, ki je poročal, da je bil Hrovat leta 2022 član senata ljubljanskega višjega sodišča, ki je odredil pripor zoper publicista Bojana Požarja, vrhovno sodišče pa je odločitev razveljavilo. Nekdanja lastnika Večera sta Požarja tožila zaradi prispevka o njima in mu očitala žaljivo obdolžitev.

Na oster zapis Jeretiča so se danes odzvali v Sodnem svetu, ki je predlagatelj kandidatov za sodniška mesta. Kot so navedli v pisnem odzivu, z zaskrbljenostjo spremljajo zapis direktorja vladnega urada, ki komunicira v imenu izvršilne oblasti.

Vrhovno sodišče RS
Vrhovno sodišče RS
FOTO: Bobo

"Načelo delitve oblasti od vsake veje oblasti zahteva spoštovanje drugih dveh, tudi kadar se z njihovimi odločitvami ne strinja. Neodvisno sodstvo ni privilegij sodnikov. Je jamstvo pravic vseh državljanov, tudi tistih, ki sodstvo najostreje kritizirajo," so poudarili.

Menijo, da mora sodstvo biti pripravljeno sprejemati tudi ostro in neprijetno kritiko, a pri tem obstaja "bistvena razlika med tako kritiko in kritiko, ki nosilce sodne oblasti razčlovečuje". "Zgodovina nas uči, da besede, s katerimi se ljudi označuje za škodljivce, ki jih je treba odstraniti, niso nikoli nedolžne," so opomnili.

Predstavnike drugih vej oblasti pa so pozvali k ukrepanju in zaščiti sodstva.

Jeretič pa v današnjem odzivu sicer priznava, da je izjava ostra in provokativna, obenem pa je poudaril, da avtonomija pravosodja terja tudi odgovornost. "Samoočiščenja napak ni, politika pa naj ne bi smela posegati. Ta začarani krog bo treba presekati," je še navedel za STA.

Na ogorčenje je Jeretičev zapis naletel tudi na političnem parketu, v opozicijskih strankah Svoboda, SD in Levici so danes poudarili, da so takšne izjave predstavnikov izvršilne oblasti in vladnih organov neprimerne. Menijo pa, da jasno kažejo na odnos vladajoče koalicije do pravosodja.

Prvak Svobode Robert Golob je v izjavi v DZ menil, da je označevanje sodnikov s podganami "nekaj nezaslišanega, česar ni bilo niti v prejšnjem sistemu, ki naj bi bil jeklen in svinčen". Po njegovem prepričanju pa je SDS, vsakič, ko je bila na oblasti, poskrbela za kadrovsko šibitev pravosodja, pri čemer je spomnil na neimenovanje tožilcev v mandatu tretje vlade Janeza Janše. "Ljudje so enkrat že rekli ne politični policiji. Prihaja čas, ko bomo najverjetneje morali na referendumu spet reči ne političnemu sodstvu, kajti tja nas pelje SDS," je sklenil.

Podpredsednik in poslanec SD Luka Goršek je ocenil, da je cilj vladajoče koalicije, ki se kaže tudi v potezah zadnjih dni, da sodstvo poklekne pred njimi. Posvaril je pred tem, da se "desna politika počuti kot razsodnik, kdo je tisti, ki je primeren za sodnika ali sodnico". To je v nekaterih državah že privedlo do razsula v sodstvu, je dejal in kot primere navedel Madžarsko in Srbijo.

Po mnenju sokoordinatorice in vodje poslancev Levice Aste Vrečko izjava direktorja Ukoma kaže na "dno politične nekulture". Vladajoči koaliciji očita, da vse sisteme v državi, ki jim niso po godu, "reže kot salamo". Poudarila je, da se sami zavzemajo za umik politike iz imenovanja sodnikov. "Ne more biti tako, da se vodijo osebna maščevanja ali karkoli je že bil razlog za to," je dodala. Tudi v splošnem pa ocenjuje, da smo trenutno priča "vojni neprimernega komuniciranja".

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sodstvo jeretič deratizacija

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KOMENTARJI64

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biggbrader
21. 10. 2026 17.57
Še premalo jih je okaral. Samo spomnite se Masleše in koga je treba s.ukat.
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
21. 10. 2026 17.52
Mnenje lokalnih posebnežev pa res ni za v novice. Zakaj takim dajete pozornost?
Odgovori
+1
2 1
Bozjidar
21. 10. 2026 17.52
Haha,Jeretic je zelo kompetenten,svetovalec levim in desnim,predvsem za dober denar,na Obali ni ravno priljubljen
Odgovori
+2
2 0
2mt8
21. 10. 2026 17.46
Milan je leta 1991 ukazal da naj se sodstvo pusti pri miru. Posledice so znane.
Odgovori
-3
0 3
Maki3322
21. 10. 2026 17.45
Logarjev SKOK je po ORBANU kako uničiti sodstvo, zdaj se vladajoča koalicija začela vse uničevati kar ni v SDS - u in kadrovati svoje kadre?? Ravno tako so uničevali firme kje ni bilo vodstvo SDS. Metali dobre fime na slabo banko in jo uničili. Firme z 1000 zopslenimi in prodaje v 70 do 80 miljonov EUR so jih skoraj uničili, po drugi pa so firme z 150 miljoni pufa ni bilo problema ker je bil kader SDS - a.
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+2
3 1
Tempus Fugit
21. 10. 2026 17.43
Trenutna oblast v besu, ker ji referendumi niso uspeli, kot so sanjali, uporablja vedno bolj ekstremno besedišče. Vidijo namreč, da ima večina Slovencev še vedno dovolj zdrave pameti, da ustavi te norce....
Odgovori
+6
7 1
biggbrader
21. 10. 2026 17.40
Glede na odzive, je Jeretčeva provokativna izjava o "demokratični deratizaciji", dosmrtnih sodnikov, padla na plodna tla.
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-2
1 3
janezeki
21. 10. 2026 17.38
Mahnić ,Grims in Janša bi bili odlični ustavni sodniki.
Odgovori
+1
5 4
neodvisen
21. 10. 2026 17.43
A misliš, da golob nebi bil. Potem mu nebi bilo treba podkupovati nikogar.
Odgovori
-1
0 1
Kostorog
21. 10. 2026 17.44
Pa na hojsa ne pozabi.
Odgovori
+3
3 0
Pujček
21. 10. 2026 17.33
Dokler Snežič javno obljublja, da bo Melaseratija podaril, torej je njegov, sodišče pa mu dodeljuje brezplačno pravno pomoč...Priznanje na nebu je verjetno nezakonito pridobljen dokaz. Kokotova grozi, da bo dala kaj v javnost...., kaj ni prikrivanje kaznivega dejanja kaznivo? Joža grema na pir.
Odgovori
+5
5 0
Potouceni kramoh
21. 10. 2026 17.33
Nekoč je ta Jeretić bil pr ta levih, ki pa je svojo politično kariero naredil pri desni falangi.Srce na levi možgani na desni sam so not v denarnici.
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+4
6 2
biggbrader
21. 10. 2026 17.41
Zdrava pamet ga je srečala.
Odgovori
-4
1 5
Bodica
21. 10. 2026 17.31
Tako se izražajo osebki, ki si pridobijo doktorski naslov iz komunikologije na jambrekovi univerzi.
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+8
10 2
borjac
21. 10. 2026 17.29
Jeretič pravi da "avtonomija zahteva odgovornost , pa o deratizaciji sodstva" , načeloma se strinjam , pa vendar se vprašamo ali en človek kot je Jeretič , ki je zamenjal v politiki najmanj tri stranke ali strani in se zmeraj prištuli tistim , ki so na oblasti , sploh lahko od drugih terja da so odgovorni ???
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+8
9 1
BrezPitt
21. 10. 2026 17.27
Če se nwkateri ne počutijo varne pred Sukičevo, ker je vrgla pravilnik zraven Žančka pa je to je napad na demokracijo in njene ustanove. In to bi moralo biti kaznovano kot je kaznivo dejanje, če se upiraš policistu češ da ga ne priznavaš, ker to je hujskanje proti pravni državi in vodi v kaos.
Odgovori
-1
3 4
biggbrader
21. 10. 2026 17.42
Sukiçke nihče ne jemlje resno. Ona je passe.
Odgovori
-3
0 3
nick73
21. 10. 2026 17.26
Sodstvo je dejansko gordijski vozel, ki se sam ne bo rešil. Državljani jih ne moremo zamenjati na volitvah, nihče jih ne sme povprašati po rezultatih, kritike so prepovedane. Deratizacija je kar pravi izraz.
Odgovori
-5
1 6
Ombolo1
21. 10. 2026 17.25
Jeretič se preveč upa jezikati. Ali se sodstvo počuti kot nadležni glodalci in je deratizacija način odstranitve "motnje"?
Odgovori
+0
1 1
levnuh, ne svecko
21. 10. 2026 17.24
Sebastijan Jeretič? Hm, le koliko "komunjar" iz SD ( ZKS; ZLSD ..)ja mu je še ostalo. Barbi je še njegov prjatu, ker sta se oba " prodala " janšaluku
Odgovori
+5
6 1
Bolje100letBogat kot7dniReven
21. 10. 2026 17.23
Izobrazba in akademski začetki: Leta 1996 je diplomiral na Fakulteti za družbene vede (FDV) v Ljubljani s področja človekovih pravic. ​Politični začetki v SD: Svojo politično pot je začel na levici v stranki Socialni demokrati (SD). Med letoma 1998 in 1999 je bil predsednik Mladega foruma SD...v 28 letih se je iz skrajnega levičerja spreobrnil v skrajnega desničarja...na koga me že spominja?
Odgovori
+6
7 1
Bolje100letBogat kot7dniReven
21. 10. 2026 17.24
Da ponovim...diplomiral je s področja človekovih pravic....
Odgovori
+5
5 0
Bodica
21. 10. 2026 17.29
doktoriral pa pri jambreku.
Odgovori
+3
3 0
roten
21. 10. 2026 17.22
Ta inteigar naj bo lepo tiho
Odgovori
+1
3 2
Vzorčen primer
21. 10. 2026 17.20
Naj še malo tožilstvo pregledajo predvsem SDT. Da se vidi kako deluje po naročilu pri odstranjevanju oseb iz tazličnih organizacij.
Odgovori
+0
1 1
mayda2
21. 10. 2026 17.18
Se mu pač pozna, da je bil osebno že večkrat deratiziran.
Odgovori
+6
9 3
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