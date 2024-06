Sodni svet: Pri odločbi gre zgolj za uskladitev z inflacijo

Dodal je, da je odločba ustavnega sodišča neposredno izvršljiva in nadaljnje zakonsko urejanje v tej zvezi ni potrebno. "Sodni svet glede na navedeno od predsednikov sodišč pričakuje, da bodo uresničili predmetno odločbo vključno s poračunom za nazaj, pri čemer izpostavlja, da ta ne predstavlja podlage za uvrščanje sodnikov v višje plačne razrede, temveč gre zgolj za določitev novih vrednosti plačnih razredov, v skladu s katerimi je treba obračunati plače. Vlada in državni zbor pa sta že na podlagi odločbe ustavnega sodišča dolžna zagotoviti sredstva za izplačilo novo določenih sodniških plač," je navedel.

"Zakonodajalec mora odpraviti vse ugotovljene neustavnosti, a predlog zakona o uvrstitvi funkcij sodne oblasti in državnotožilskih funkcij v plačne razrede ni tak zakon, zato Sodni svet predlaga, da se pripravi zakon, ki bo celovito in dokončno odpravil vse ugotovljene neustavnosti z učinkom od 3. januarja 2024 dalje," je v sporočilu za javnost zapisal predsednik Sodnega sveta Vladimir Horvat .

Ustavno sodišče je lani ugotovilo, da so sodniške plače prenizke, s čimer prihaja do neustavnosti. Za njeno odpravo je zakonodajalcu določilo rok 3. januar letos, ki pa ga vlada kot pripravljavka zakona in DZ nista spoštovala. V sredo pa je na pobudo Sodnega sveta izdalo dopolnilno odločbo glede sodniških plač za sodnike rednih sodišč, s katero je določilo način izvršitve odločbe o neustavnih sodniških plačah.