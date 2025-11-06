Svetli način
Sodni svet razrešil predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjana Pogačnika

Ljubljana, 06. 11. 2025 22.17 | Posodobljeno pred 1 uro

Sodni svet je na seji zaradi kršitev pravice v zvezi z dodeljevanjem zadev sprejel sklep o razrešitvi Marjana Pogačnika z mesta predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani. Po oceni sveta so izpolnjeni pogoji za Pogačnikovo razrešitev, to pa je potrebno za zagotovitev učinkovitega in strokovnega vodenja največjega sodišča v državi.

Sodni svet je postopek za ugotavljanje, ali obstajajo razlogi za razrešitev Marjana Pogačnika, začel sredi aprila. V postopku je ugotavljal odgovornost Pogačnika v več zadevah, njihov skupni imenovalec pa je očitek, da je bila v postopku kršena pravica v zvezi z dodeljevanjem zadev. Med njimi je tudi sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki Pogačnika bremeni, da je v odmevnem primeru odvzema treh otrok materi kršil pravila glede dodeljevanja zadeve sodnikom.

Kot so na Sodnem svetu zapisali v sporočilu za javnost po današnji seji, je odločitev o razrešitvi sledila izvedenemu postopku, v katerem so preučili "okoliščine, relevantne informacije ter podane razloge v skladu z določbo 3. točke prvega odstavka 64. člena zakona o sodiščih". Ta določa, da se predsednik sodišča razreši s funkcije, če krši ali dopusti kršitev predpisov v zvezi z dodeljevanjem zadev.

Po navedbah sveta se razrešitev nanaša izključno na funkcijo predsednika sodišča, in ne posega v sodniško funkcijo Pogačnika. Sodni svet, ki se je na današnji seji seznanil še z ustnimi pojasnili Pogačnika, je odločitev o razrešitvi sicer sprejel skoraj soglasno.

V Sodnem svetu poudarjajo, da so stabilno upravljanje sodišč, strokovnost sodnega vodstva in varovanje integritete sodnega sistema ključni za zagotavljanje zaupanja javnosti v sodstvo. Po njihovi navedbi je bila odločitev o razrešitvi Pogačnika z mesta predsednika sodišča sprejeta "v skladu z zakonom, na podlagi skrbne presoje in v interesu nemotenega delovanja sodne veje oblasti".

Odločba o razrešitvi bo izdana v roku 30 dni. Zoper njo pa je skladno s 36. členom zakona o sodnem svetu dovoljen upravni spor, v katerem odloča vrhovno sodišče v senatu petih sodnikov, so navedli.

