Sodnica po posredovanju ministrice ostala brez vodenja oddelka

Lilijana Kozlovič je svoje poglede na zapis sodnice zapisala v pismu, ki ga je poslala na okrajno, višje in vrhovno sodišče.

A sledile so spremembe po intervenciji ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič. Ta je na okrajno, višje in vrhovno sodišče poslala pismo, ki ga je objavil časnik Dnevnik. V njem je zapisala, da bi v tovrstnih primerih morali proti sodnici sprožiti disciplinski postopek. Kasneje so sodnici odvzeli vodenje oddelka za etažno lastnino, proti njej pa je bil tudi sprožen postopek.

Ali gre za pritisk politike na sodstvo? Na vrhovnem sodišču pravijo, da ne nujno. Kot so zatrdili, vedno odločajo po lastni presoji. Tudi ministrica se brani, da ni pritiskala na sodstvo. Medtem pa v sodniškem društvu svarijo pred nepotrebnimi akcijami, ki kršijo delitev oblasti.

Ali bo v tem primeru prevladal interes dvoma v nepristranskost sodnice ali njena pravica do svobodnega izražanja in zasebnosti, pa bo pokazal šele epilog disciplinskega postopka.