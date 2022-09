Sodnica sprejela sporazum o odgovornosti skupine General Electric v aferi Teš 6

Sodnica Mojca Turinek je na predobravnavnem naroku na celjskem sodišču sprejela sporazum o odgovornosti ameriške skupine General Electric okoli preplačane investicije v šesti blok Teša, ki ga je skupina podpisala s tožilstvom. Kot izhaja iz sporazuma, so Američani pripravljeni plačati 23 milijonov evrov odškodnine Tešu.

Kot je dejala sodnica Turinek, je General Electric glede na svojo gospodarsko moč pripravljen plačati tudi do 50.000 evrov sodnih stroškov. Izrek kazenske sankcije bo predvidoma 3. oktobra.

Po besedah sodnice je obramba 10 obtoženih fizičnih in dveh pravnih oseb v aferi šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) vložila vrsto predlogov za izločitev dokazov iz sodnega spisa, ker naj bi bili pridobljeni na nezakonit način. Sodišče je potem ugotovilo, da so bili vsi predlogi obrambe neutemeljeni in zato zavrnjeni.

Pred izrekom kazenske sankcije pa bo tožilstvo med drugim prebralo izjavo o oškodovanju Teša in finančni izkaz General Electrica iz leta 2019. Zagovornik ameriške skupine Boštjan Penko je dejal, da se strinja z dokaznimi predlogi tožilstva. Sam pa bo prispeval še finančna izkaza Američanov za leti 2020 in 2021, ki ju je treba do izreka kazni prevesti iz angleščine v slovenščino.

General Electric je edini, ki je na naroku priznal krivdo glede oškodovanja Teša.

Obramba obtoženih v aferi Teš 6 zahteva izločitev sodnice

Obramba obtoženih v aferi šesti blok Teša je sicer na današnji obravnavi na celjskem sodišču zahtevala izločitev sodnice Mojce Turinek, ker je pred tem na predobravnavnem naroku sprejela sporazum o odgovornosti ameriške skupine General Electric okoli preplačane investicije v šesti blok Teša. Po mnenju obrambe sodnica tako ni več nepristranska.

Odvetnika Rok Petrič in Blaž Kovačič Mlinar, ki zagovarjata avstrijska predstavnika nekdanjega Alstoma, ki ga je nasledil General Electric, Franka Lehmanna in Josefa Reisla, sta povedala, da je s sprejetjem omenjenega sporazuma vprašljiva pravica do nepristranskega in poštenega sojenja obtoženim v aferi Teš 6.

Njunemu predlogu so se pridružili tudi odvetniki Maksimiljana Kincl Mlakar, Dejan Markovič, Borut Černigoj in zagovornik družbe Sol Intercontinental v likvidaciji.

Tožilka Darja Šlibar je dejala, da je zahteva po izločitvi Turinkove neutemeljena, zato je predlagala zavrnitev zahteve. Po njenem mnenju bi se sodnica morala izločiti, če ne bi sprejela omenjenega sporazuma.

"Ni razloga za izločitev sodnice, saj je odločala le o odgovornosti pravne osebe in ne o kazenski odgovornosti drugih obtoženih," je poudarila Šlibarjeva.

Turinkova je napovedala, da bo podala svojo izjavo glede zahteve obrambe, o kateri pa bo odločala predsednica celjskega okrožnega sodišča Petra Giacomelli.