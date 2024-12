Sodnica ustavila preiskavo: Hočevar ni kriv spolnega nadlegovanja sodelavke

Prav te izjave so bile nato tudi povod za uvedbo kazenskega postopka zoper Hočevarja. Na zaslišanju pa je sledil preobrat. "Vprašana, ali me je obdolženi kdaj spolno nadlegoval, povem, da ne. Vizualno mi ni bil všeč, prav tako ne vem, da bi bila jaz njemu," je dejala 1. februarja letos.

In kakšen je epilog? Okrožno državno tožilstvo je od kazenskega pregona odstopilo, sodnica pa preiskavo zoper Hočevarja ustavila.

"Vesel sem, da sem po dveh letih in pol medijskega pogroma na sodišču uspel dokazati svojo nedolžnost," v prvem odzivu pravi nekdanji direktor občinske uprave Grosuplje. "Žal pa mi je vseh tistih, ki so sodelovali v tem zrežiranem političnem procesu izključno iz lastnih koristi in brez kančka vesti, kakšne posledice lahko takšne lažnive obtožbe prinesejo zame, za moja otroka in za mojo širšo družino," je dodal.