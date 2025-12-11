Sodnica zavrnila priznanje krivde za napad na kmeta iz Kleč

Obtoženim očitajo, da so 8. julija napadli kmeta na polju, ga večkrat udarili, poškropili s solzivcem in brcali, zaradi česar je utrpel zlom ličnice, očesne votline in poškodbe čeljusti. Od treh obtoženih je po poročanju Dnevnika krivdo priznal le Aleksander Strojan , vendar sodnica Dejana Fekonja njegovega priznanja ni sprejela, saj ni bilo jasno, popolno in skladno z obtožnico. Tožilstvo za vse tri predlaga leto in pol zapora.

Vsi trije so stari znanci policije z več preteklimi obsodbami ali odprtimi postopki. Obramba je predlagala dodatne dokaze, odvetnika obeh Strojanov sta predlagala zaslišanje psihiatričnih izvedencev, zagovornik Stanka Železnika pa zaslišanje voznika, ki je trojico pripeljal na kraj dogodka, a v napadu ni sodeloval.

Postopek se bo nadaljeval pred drugim sodnikom, kjer bo trojica ponovno soočena z obtožbami hude telesne poškodbe v sostorilstvu.