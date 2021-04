Sodnica Urška Klakočar Zupančič oproščena obtožb zaradi zapisov na družbenem omrežju

V torek pa se je disciplinski postopek končal z oprostitvijo sodnice, za katero je tričlanski senat ugotovil, da ni kršila Zakona o sodniški službi. V odvetniški družbi Pirc Musar & Lemut Strle so zapisali, da odločitev senata nedvomno kaže na to, da "vsebina zapisov sodnice Urške Klakočar Zupančič na zasebnem, zaprtem Facebook profilu ni bila protipravna, da ni šlo za neprimerno in nedostojno izražanje glede trenutne oblasti in posledično tudi ni prišlo do kršitve ugleda sodstva".

V družbi so tudi prepričani, da ni mogla biti podana njena odgovornost za hujše posledice za ugled sodniškega poklica. Glede tega očitka je obramba zatrjevala, da se širši krog ljudi z njenimi zapisi ni seznanil zato, ker so bili ti objavljeni na njenem zasebnem in zaprtem Facebook profilu, temveč zato, ker jih je državni sekretar dr. Vinko Gorenak javno objavil na svojem blogu, njegov zapis pa so nato povzeli različni mediji. Obramba je tudi poudarjala, da je sodnica zgolj uresničevala svojo pravico do svobode izražanja v zasebni sferi in ne pri izvrševanju funkcije. "Nikakor torej ne gre pristati na stališče, da je Facebook v celoti javni prostor, saj sicer povsem zvodenijo možnosti nastavitev na javno in zasebno."

Sodnica Urška Klakočar Zupančič je sicer vložila tožbo zoper Vinka Gorenaka, državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, zaradi javne objave njenih zapisov. Odvetniška pisarna Pirc Musar & Lemut Strle je januarja na Okrajno sodišče v Ljubljani zoper Gorenaka vložila kazensko zasebno tožbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene objave zasebnih pisanj po 1. odstavku 140. člena kazenskega zakonika.