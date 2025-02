Sodnik, ki je moral v zapor, od države zahteva 44.000 evrov odškodnine

Milko Škoberne je bil prvi slovenski sodnik, ki je moral v zapor. Decembra 2013 je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen na pet let zapora zaradi jemanja podkupnine in zlorabe položaja, ker naj bi v zameno za podkupnino odpravil mednarodno tiralico za nekdanjega lastnika celjskega nočnega lokala Esada Ćehajića.

Škoberne je bil decembra 2014 na mariborskem okrajnem sodišču obsojen tudi na polletno zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja krive izpovedbe. Sodbo je potrdilo še mariborsko višje sodišče, a jo je vrhovno nato razveljavilo, zgodba pa se je na ponovljenem sojenju ponovila. Vrhovno sodišče je nato leta 2018 izdalo oprostilno sodbo za Škoberneta.

Med prestajanjem so mu obe kazni združili, konec februarja 2018, štiri mesece preden ga je vrhovno sodišče oprostilo krive izpovedbe, je bil po več kot polovici prestane kazni pogojno izpuščen na prostost. Del zaporne kazni, ki jo je prestajal na Dobu, se je tako nanašal tudi na pozneje razveljavljeno obsodbo zaradi krive izpovedbe.

Danes 65-letni Škoberne je v četrtek na sodišču poudaril, da je tožilka kazensko ovadbo zaradi krive izpovedbe že v izhodišču zavrgla, vendar je na pobudo predsednika vrhovnega sodišča tedanji generalni državni tožilec odredil strokovni nadzor nad delom tožilke, ki je pokazal, da je bila njena odločitev prenagljena. Zato je tožilstvo naknadno vložilo obtožni predlog, čeprav po Škobernetovem mnenju niso bili izpolnjeni znaki kaznivega dejanja, poroča Dnevnik.

Škoberne je v četrtek na sodišču pojasnil, da je bilo njegovo več kot triletno bivanje za rešetkami zapora na Dobu zelo stresno, saj se je kot kazenski sodnik v zaporu bal za svoje življenje, poročajo Slovenske novice.

Za zapor, ki ga je prestal zaradi pozneje oprostilne sodbe, mu je država prek državnega odvetništva v preteklosti sicer že ponudila 1840 evrov odškodnine, kar je zavrnil. Ker se prek pooblaščenca Velimirja Cugmasa ni uspel poravnati z državnim odvetništvom, vztraja pri 31.000 evrih odškodnine za duševne bolečine zaradi nezakonite okrnitve pravice do osebne svobode in 13.000 zavoljo pretrpljene in bodoče duševne bolečine zaradi posega v čast in dobro ime, poroča Žurnal.