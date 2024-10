Sodnik, ki je oprostil Noviča, v sodnem postopku zaradi krive ovadbe

Po naših informacijah naj bi bil zasebni tožilec Milan Štrukelj , eden od sodnikov, ki jih je zaradi afere Patria odškodninsko preganjal Janez Janša . Slike izpred nekaj dni – Zvjezdan Radonjić , ki je pred petimi leti prebral oprostilno sodbo Milku Noviču , na sodišču v spremstvu policistov, vklenjen. Ker ni hodil na sodnijo – prisilna privedba. In obsodba na 9000 evrov zaradi obrekovanja in razžalitve, ki sta jo izrekli sodnica Andreja Sedej Grčar in tožilka Blanka Žgajnar. Ker je v razglasitvi sodbe Noviču trdil, da je bil ves čas deležen pritiskov s strani neke sodnice, ki da je, v navezavi s tožilko, hodila k njemu. Pred dnevi je tožilstvo zoper Radonjića vložilo še obtožni predlog. Tokrat zaradi sumov protizakonitega, pristranskega in krivičnega sojenja. Ovaditeljica je žena pred desetimi leti umorjenega direktorja Kemijskega inštituta, Janka Jamnika, zaradi 17 različnih grobih kršitev zakona o kazenskem postopku.

Kot najbolj v oči bodeče odvetnik navede, tudi v tem primeru, kršitve zoper tožilko. Ko je napodil Blanko Žgajnar iz razpravne dvorane in nadaljeval obravnavo ... Očitek pa je med drugim še, da je Radonjić prepovedal Kuniću navzočnost na rekonstrukciji dogodka. In še da ni ustrezno vodil zapisnika postopka.

Kunič navaja še, da mu je Radonjić omejeval število in grozil z denarno kaznijo 2000 evrov v primeru dodatnih vprašanj. Nato je tudi odprl kuverto z dokazi in onemogočil nadaljnjo forenziko in zdaj je jasno, da se bo postopek nadaljeval pred sodiščem v Celju. A tudi če bi mu napake dokazali, to ne bi ničesar spremenilo v primeru Milka Noviča, ker je primer zastaral. Grozi pa Radonjiću, če bi mu krivdo dokazali, kazen do treh let zapora.

Vendar pa ta postopek le ni edini, ki se odpira za Radonjića. Mariborsko sodišče nam je potrdilo, da vodi kazensko zadevo zaradi kaznivega dejanja krive ovadbe. Pregon je vložil oškodovanec kot zasebni tožilec. Iz obtožnice, ki smo jo pridobili, je zasebni tožilec Milan Štrukelj. To je eden od sodnikov, ki jih je zaradi afere Patria odškodninsko preganjal Janez Janša. Radonjić je namreč ovadil Štruklja, da je pred šestimi leti sprejel podkupnino v zameno za rešitev primerov tujih gradbenih delavcev. Specializirano državno tožilstvo je Radonjićevo ovadbo zavrglo. In zaradi krive naznanitve bo moral Radonjić tudi v tem primeru sesti na zatožno klop.