Sodnik oprostilno sodbo Noviču razložil na 179 straneh

V pisni sodbi je Radonjić naštel tudi osem razlogov, na katere je oprl sklep, da Novič ni Jamnikov morilec. Navedel je, da je alibi nesporen, saj da Novič v času, ki ga je imel na voljo, ni mogel priti na kraj umora, prav tako, da ga mobilni telefon ne povezuje s krajem dejanja, z orožjem pa ga ne povezujejo dokazi in pomanjkljivi posnetki nadzornega sistema. Obtoženi je prav tako dokazal izvor kontaminacije z delci, ki so ostali od streljanja, najdenimi pri njem.

Radonjić je povsem jasno nakazal, da bi Jamnikov umor lahko bil povezan z nagovarjanjem k umoru še enega od vodilnih na Kemijskem inštitutu, Janeza Plavca, in celo imenoval trojico, ki je imela večjo motivacijo za Jamnikov umor. Velik motiv za Jamnikov umor naj bi po razlagi sodnika imel Michel Stephan, ki so mu na istem sodišču sodili za napeljevanje k uboju Plavca. Sredi maja je sodišče Stephana v tem primeru spoznalo za krivega in mu prisodilo osem let zapora, na sodbo pa je obramba napovedala pritožbo.

"Možnost, da primera ne bi bila povezana, da ne bi kazala na iste storilce in isto ozadje, praktično ni," je še zapisal sodnik.