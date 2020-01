Sodnik Radonjić je z žaljenjem filozofa kršil etični kodeks

Radonjićev zapis je nastal po tistem, ko je filozof Boris Vezjak na svojih spletnih straneh problematiziral oddajo Televizije Slovenija Intervju, v kateri je sodnika gostil novinar Jože Možina. Vezjakov članek je bil kritičen tako do Radonjićevih izjav, še bolj pa do Radiotelevizije Slovenija, povzema časnik. Radonjića je etični komisiji po navedbah Dnevnika prijavil Vezjak.

Sodnik Radonjić je v ospredje pozornosti javnosti prišel, ko je prevzel novo sojenje Milku Noviču zaradi očitkov o umoru nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. V izreku sodbe je govoril o domnevnih pritiskih nanj. O tem je kasneje govoril in pisal še v nekaterih medijih.

To je sprožilo številne odzive. Zaradi njegovih izjav ob izreku sodbe Noviču je predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik disciplinskemu tožilcu pri Sodnem svetu predlagal uvedbo disciplinskega postopka. Sodni svet je ugotovil, da so Radonjićeve izjave brez podlage in posledica njegovega subjektivnega dojemanja. Oglasili so se tudi Radonjićevi kolegi sodniki in njegove trditve o pritiskih zanikali.

Tudi v Slovenskem sodniškem društvu so v odzivu na Radonjićeve izjave opozorili, da morajo biti sodniki pri svojih izjavah v javnosti zadržani in spodobni, zlasti v situacijah, ko bi lahko bila zaradi javnega izražanja vprašljiva nepristranskost sodstva.

Radonjićeve izjave ob izreku sodbe Noviču je že septembra lani obravnavala tudi komisija za etiko in integriteto Sodnega sveta in njegove izjave označila za neskladne s kodeksom sodniške etike.