Sodnik Radonjić ovaden zaradi suma krive ovadbe

Ovadbo zoper ljubljanskega okrožnega sodnika Zvjezdana Radonjića je, kot je danes poročal časnik Dnevnik, zaradi suma krive ovadbe vložil eden od oškodovancev v primeru o podkupovanju na ljubljanskem višjem sodišču. Radonjić je namreč februarja 2018 podal ovadbo o primeru domnevnega podkupovanja na višjem sodišču, še sedem drugih primerov, ki so jih obravnavali višji sodniki, pa je bilo po njegovem mnenju prav tako sumljivih. Specializirano državno tožilstvo je Radonjićevo ovadbo zavrglo. Sodnik je kolegom z višjega sodišča neupravičeno očital podkupljivost in postregel očitkom, da pogosto razveljavljajo sodbe muslimanov in Albancev, obsodbe Slovencev pa potrjujejo.

Kot je pojasnil Radonjić, ki zanika očitke o krivi ovadbi, za svojimi trditvami stoji. Poudaril je, da ni širil lažnih obtožb, vedoč, da so lažne, temveč je policiji posredoval podatke, s katerimi je seznanjen. "Imajo material osmih sodb, ki so bile na prvi stopnji obsodilne, na drugi so bile razveljavljene. V vseh primerih so bili pritožniki prebivalci BiH ali Kosova, kar nakazuje na stabilen modus operandi, saj ta populacija praviloma hitro zapusti državo in ni nagnjena razkrivanju podkupovanj, vedoč, da je to nevarno, saj podkupljeni udarijo nazaj z ovadbami, kot v tem primeru," se je skliceval.

'Za podkupovanja so obstajali jasni dokazi, ki jih policiji ni uspelo dokazati'

Prepričan je, da so za naznanitev kaznivega dejanja podkupovanja obstajali več kot dovolj jasni indično sklenjeni dokazi, ki pa jih policiji "ni uspelo dokazati, zaradi zarote molka, pogojene s strahom pred nedotakljivim ter z lastno vpletenostjo v nudenje podkupnin". "Gre za eno izmed najtežje dokazljivih dejanj, ki jih je praviloma možno dokazati le skozi serijo kombiniranih tajnih ukrepov", ker pa mora večino teh odrediti preiskovalni sodnik, policija ne more zagotoviti tajnosti njihovega izvajanja, je pojasnil.

Pri tem je navedel, da je policiji ob naznanitvi kaznivega dejanja tudi pojasnil, da gre za indične dokaze, kar materialno pravnih ni, pri tem pa ni zavajal ali lažnivo ovajal. "Eno je, kar človek ugotovi ali ve, povsem drugo je, kar lahko dokaže," je dejal in dodal, da so sodniki policiji dolžni sporočiti vsa spoznanja, do katerih so prišli, vse podatke (in ne dokaze).

Za krivo ovadbo kazenski zakonik predvideva kazen zapora do dveh let, če to dejanje stori uradna oseba z zlorabo uradnega položaja, pa je predvidena zaporna kazen do treh let.