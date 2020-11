Sodnika, ki sta javnosti preprečila dostop do sodb, na vrh DVK?

Prav javno delovanje DVK je tako še posebej pomembno, omenjena kandidata pa sta sodelovala pri odločitvi, ki javnosti onemogoča dostop do sodb. In seveda sodišča sodijo raznoraznim tajkunom, politikom, drugim vplivnežem ... Zakaj javnost kar naenkrat ne sme izvedeti, kaj je v imenu ljudstva zapisano v teh sodbah?

Bosta sodnika, ki sta sodelovala pri sodbi, s katero je javnosti preprečen dostop do sodb, ki jih sodišča izrekajo v imenu ljudstva, zdaj postala še predsednik in podpredsednica Državne volilne komisije (DVK), ki v času volitev opravlja eno najpomembnejših funkcij v državi? Ta namreč kontrolira poštenost in zakonitost volitev.

Javnost kar naenkrat ne more več do sodb, ki so izrečene prav v imenu te iste javnosti.

Državni zbor izbira predsednika DVK in njegovo namestnico za naslednja štiri leta. Prijavljena sta vrhovna sodnika Peter Golob (za predsednika) in Brigita Domjan Pavlin. Če ju bo vladajoča koalicija 'spustila naprej', bo nagradila njuno nedavno izredno škodljivo sodbo, usmerjeno zoper transparentnost delovanja celotnega pravosodja.

Da gre za eno najškodljivejših odločitev sodišč v zadnjem desetletju, katere posledica je, in še bo, nepregledno delovanje sodstva, so v zadnjih tednih opozorili številni. Od novinarjev, združenih v Društvu novinarjev Slovenije (DNS), ki so Vlado RS oziroma ministrstvo za pravosodje in ministrstvo za javno upravo pozvali k hitremu reševanju zagate, pa vse do pravnih strokovnjakov in tudi informacijske pooblaščenke.

"Ta sodba v resnici res pomeni velik korak nazaj na področju dostopa do informacij javnega značaja in s tem povezane transparentnosti delovanja organov," meni informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

"Po tej sodbi novinarji ne bi bili upravičeni niti do podatkov, ki so povezani s sodnimi in tožilskimi postopki, recimo. Do najbolj absurdnih: kdo vodi postopek, koliko obravnav je bilo, zakaj je zadeva recimo zastarala, mogoče je tožilec malomarno ravnal in podobno," pa poudarja Cene Grčar, odvetnik družbe Pro Plus d.o.o.