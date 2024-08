Domov se je vrnil tudi najboljši rokometni sodniški par: David Sok in Bojan Lah

Po mesecu dni sta ob športnikih doma tudi rokometna sodnika, ki sta sodila finale med Nemci in Danci, David Sok in Bojan Lah. Kako sta ju bili veseli njuni družini, smo včeraj videli na letališču. Da tak spektakel, kot so olimpijske igre, uspe, so ob športnikih potrebni še tisoči, med drugim tudi sodniki, ki s svojimi odločitvami kdaj tudi usodno vplivajo na razplet tekem.