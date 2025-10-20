Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Sodniki porotniki: glas ljudstva, ki je premalo cenjen

Ljubljana, 20. 10. 2025 08.52 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 8 min
Avtor
Urša Zupan
Komentarji
14

Sodniki porotniki so državljani, ki niso poklicni sodniki ali pravni strokovnjaki, pa vendar je njihova vloga v sodnem senatu zelo pomembna, saj lahko odločajo o krivdi, nedolžnosti in kazni obdolženca. "V 34 letih niso bili nikoli izobraževani, pogosto ostanejo brez jasnih informacij o svojih pravicah in dolžnostih, večkrat se počutijo kot manjvredni oz. obrobni člani senata, premajhno je tudi njihovo plačilo," našteva Peter Hartman, ki je – odločen, da je čas za spremembe – lani ustanovil Društvo sodnikov porotnikov Slovenije. Politika naj se s tega področja umakne, poziva.

Gospod Hartman, za začetek nam povejte, kdo sploh so sodniki porotniki? Zdi se mi, da javnost ne ve veliko o njihovi vlogi v sodnem sistemu.

Res je, splošna javnost vloge sodnikov porotnikov še vedno ne pozna dovolj dobro. Sodniki porotniki so državljani, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za imenovanje in kot člani mešanih senatov sodelujejo pri odločanju v sodnih postopkih v kazenskih in delovno-socialnih zadevah. So predstavniki ljudstva, v imenu katerega se sodbe tudi izrekajo. Imajo odgovorno funkcijo, saj lahko skupaj s poklicnimi sodniki odločajo o usodnih vprašanjih, kot so krivda oz. nedolžnost in kazen. Mnogi ljudje ne vedo, da lahko njihova odločitev dejansko vpliva na izid sojenja. Zato menimo, da moramo postati še bolj medijsko prepoznavni, ker sodbam dajemo demokratično legitimnost. Če bi javnost bolje razumela naš pomen, bi se povečalo tudi zaupanje v sodstvo.

"V Sloveniji ima po ustavi oblast ljudstvo in ljudstvo mora vedeti, da smo sodniki porotniki na sodiščih zato, da skupaj s poklicnimi sodniki za ljudstvo izvajamo neodvisno, pravično sodno oblast. Sodnice porotnice/porotniki ljudstvo branimo pred nepravičnimi sodbami." – Peter Hartman

Ustava, Zakon o sodiščih in Evropska konvencija o človekovih pravicah nam dajejo velika pooblastila. Smo popolnoma neodvisni pri odločanju v sodnih dvoranah, zakon nam omogoča, da si lahko preberemo obtožnico, se seznanimo z vsemi fizičnimi dokazi iz nje, da lahko sprašujemo obdolžence, oškodovance, izvedence, tožilce itd. in tako pridobimo dodatne podatke, ki bodo zelo pomembni, ko bomo odločali o krivdi oz. nedolžnosti obdolženca. Sodnik porotnik v našem sodnem sistemu odloča o stvarnih in pravnih vprašanjih. Njegov mandat traja pet let.

Peter Hartman je bil leta 2021 imenovan za sodnika porotnika na Okrožnem sodišču Slovenj Gradec. Lani je ustanovil Društvo sodnikov porotnikov Slovenije.
Peter Hartman je bil leta 2021 imenovan za sodnika porotnika na Okrožnem sodišču Slovenj Gradec. Lani je ustanovil Društvo sodnikov porotnikov Slovenije. FOTO: osebni arhiv

Ali morda lahko navedete primer iz prakse, v katerem je bila vloga sodnika porotnika še posebej pomembna?

Njihova vloga je pomembna na vseh sodnih obravnavah, saj jim zakon daje pravico, da preglasujejo poklicne sodnike, če menijo, da dokazi, ki so bili predstavljeni s strani tožilstva, niso bili zadostni za obsodilno oz. oprostilno sodbo.

V praksi se je že zgodilo, da sta bila oba porotnika v senatu enotna v svojem mnenju, ki je bilo drugačno od mnenja poklicnega sodnika. V takem primeru ima odločitev porotnikov odločilno težo in lahko spremeni končno sodbo. To jasno kaže, da porotniki niso zgolj formalnost, temveč resnični odločevalci o zelo pomembnih vprašanjih. Tudi sam sem bil v takšnem senatu, kjer sva sodnika porotnika preglasovala poklicnega sodnika.

Ampak hkrati pravite, da se počutite manjvredne – v primerjavi s poklicnimi sodniki?

Jaz kot predsednik Društva sodnikov porotnikov Slovenije se počutim enakovreden poklicnim sodnikom, je pa bilo za to potrebnega veliko znanja, ki sem si ga pridobil od naših svetovalcev. Tudi sodnice porotnice/porotniki se lahko vedno obrnejo na naše svetovalce, če bodo pred kakšno dilemo.

Pogosto se namreč zgodi, da se porotniki počutijo kot obrobni člani senata, ki jih profesionalni sodniki ne jemljejo povsem resno. Prav zato je treba okrepiti njihovo izobraževanje, dolžnosti, pravice in status, pa tudi finančno priznanje njihovega dela. Bolj pravično plačilo bi dalo jasen signal, da družba ceni njihov prispevek, hkrati pa bi to okrepilo občutek enakovrednosti.

Zato ste se torej odločili za ustanovitev Društva sodnikov porotnikov?

V preteklosti so se že pojavile pobude za povezovanje sodnic porotnic/porotnikov Slovenije v društvo. Pogosto so namreč sodniki porotniki ostajali brez jasnih informacij o svojih pravicah in dolžnostih, namesto enakovredni člani pa so se v senatih počutili kot stranski opazovalci. Prisedniški sodni sistem v praksi ni zaživel v popolnosti, kot mu to velevajo Zakon o kazenskem postopku (ZKP), Zakon o pravdnem postopku (ZPP) in Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP), vendar do povezovanja v društvo ni prišlo, ker ni bilo dovolj strokovnega znanja. Želja, da se to spremeni in se prisedniški sodni sistem krepi kot resna in odgovorna sodna funkcija tudi v praksi, je bil glavni razlog za ustanovitev društva.

Leta 2021 sem bil imenovan za sodnika porotnika na Okrožnem sodišču Slovenj Gradec, na začetku januarja 2024 sem dal pobudo za ustanovitev Društva sodnikov porotnikov Slovenije, do ustanovitve je prišlo že maja istega leta. Ob tem bi se radi zahvalili vsem sodnicam porotnicam/porotnikom in pravnim strokovnjakom, ki so nam pri tem pomagali. Spodbudo so dali tudi posamezni predsedniki sodišč, poklicni sodniki, profesorji, ki so veliko pisali o prisedniškem sodnem sistemu, ter posamezne odvetnice in odvetniki.

Omenili ste občutke neenakovrednosti in prenizko plačilo. S katerimi izzivi se sodniki porotniki še soočate trenutno?

Tako je. Največji izzivi so pomanjkanje informacij in občutek manjvrednosti v primerjavi s profesionalnimi sodniki, pa tudi nepregledni in morda celo ustavno sporni postopki izbora – neenakomerna zastopanost, kjer društva predlagajo kandidate za sodnike porotnike na okrožnih kazenskih sodiščih, občinski sveti pa jih potrjujejo, in kjer sindikati in delodajalci imenujejo kandidate za sodnike porotnike na delovnih in socialnih sodiščih, potrjuje pa jih občinski svet DZ, torej politika.

V društvu se resno sprašujemo, ali je prav, da porotnike potrjuje občinski svet DZ, saj je to neposredna vpletenost politike v sodni sistem – politika pa bi morala biti iz tega področja popolnoma odstranjena. Naše stališče je jasno: porotnike bi moral potrjevati sodni svet ali drug strokovni organ znotraj sodstva, kjer bi o izboru odločala stroka in ne politika.

"V 34 letih niso bili nikoli izobraževani, nihče se ni zanimal zanje, na predlog Društva sodnikov porotnikov Slovenije smo letos uspešno skupaj s Centrom za izobraževanje v pravosodju in Ministrstvom za pravosodje izpeljali uspešno prvo izobraževanje, ki se mora nadaljevati, saj je to šele osnova izobraževanja. Pomembno je, da bodo vse sodnice porotnice/porotniki dobili brošuro z obveznostmi in pravicami." 

Poleg tega sodniki porotniki niso ustrezno usposobljeni, v kompleksnih zadevah pa brez dodatne podpore težko prevzamejo svojo vlogo v polni meri. Velik izziv nam je tudi, da se preko umetne inteligence pride do naravnega poklicnega sodnika in sodnikov porotnikov, ki tvorijo neodvisen in pošten sodni senat, saj sedaj ponekod prihaja do resnih težav in goljufanja. Eden največjih izzivov pa je tudi prenizko plačilo, ki ne odraža niti odgovornosti niti vloženega časa. To je področje, kjer si želimo temeljitih izboljšav.

Sodnike porotnike izbirajo občine, ne stroka, zato v društvu pozivajo k spremembam.
Sodnike porotnike izbirajo občine, ne stroka, zato v društvu pozivajo k spremembam. FOTO: osebni arhiv

Kako pa nameravate to doseči?

Naš cilj je združiti vse sodnike porotnike Slovenije iz različnih območij in sodišč, jih povezati ter jim zagotoviti izobraževanja, podporo in jasna pojasnila o njihovem delu. Zavzemamo se, da porotniki svojo funkcijo opravljajo predano in samozavestno, da so pri odločanju neodvisni, osredotočeni na ZKP, ZPP in EKČP ter da so razpisi za nove porotnike javni in pregledni. Posebej pa si prizadevamo za boljše in pravičnejše plačilo, da jih primerno oblečemo, saj je delo sodnika porotnika strokovno odgovorno in nevarno.

Doseči želimo, da bodo sodniki porotniki na vseh sodnih inštancah Slovenije, kot ima to urejeno Avstrija, saj smo tak sodni sistem imeli že v Jugoslaviji. Prizadevali si bomo, da predstavniki sodnikov porotnikov kot predstavniki ljudstva pridemo v sodni svet in disciplinsko sodišče. Zakaj se je zakonodajalec v samostojni Sloveniji odločil, da sodnike porotnike postavi samo na okrožna in delovno-socialna sodišča, pa predlagamo v razmislek ljudstvu.

Kako pa sicer sodelujete s pravosodnimi institucijami?

Naše društvo aktivno sodeluje s sodišči, Slovenskim sodniškim društvom (SSD), Ministrstvom za pravosodje (MPRS), Vrhovnim sodiščem (VSRS) in z vsemi organi, ki so kakorkoli povezani s prisedniškim sodnim sistemom.

Želimo si, da bi se status sodnikov porotnikov uredil bolj sistemsko, da bi dobili sistemsko izobraževanje, večjo podporo pravnih svetovalcev pri delu in pravičnejše nagrajevanje. Sodelovanje razumemo kot partnerski odnos, saj je cilj vseh enak – bolj učinkovito, pravično in zaupanja vredno sodstvo in pravosodje.

Kakšni so torej vaši načrti v prihodnjem letu?

V prihodnjem letu bomo posebno pozornost namenili izobraževanju sodnikov porotnikov, da bodo samozavestni in kompetentni pri svojem delu. Nadaljevali bomo s prizadevanji za večjo transparentnost pri izboru kandidatov in za izboljšanje pogojev dela, vključno s pravičnejšim plačilom. Okrepiti želimo tudi sodelovanje z državnimi institucijami ter ozaveščanje javnosti o pomenu sodnikov porotnikov za legitimnost sojenja.

Načrt Društva sodnikov porotnikov Slovenije je vrnitev zaupanja ljudstva v pravosodje, vrnitev pravice v središče sistema. Naš cilj je ponovno vzpostaviti stik sodišč z realnim življenjem, da se dosledno uveljavi zakonska vloga, ki jo sodnikom porotnikom določa zakonodaja, vendar tega posamezni slovenski sodniki nočejo spoštovati. Rešitev je v tem, da prav zdravo jedro poklicnih sodnic/sodnikov in sodnic porotnic/porotnikov, ponovno vzpostavi stik pravosodja z realnim življenjem in pravičnostjo.

Društvo sodnikov porotnikov Slovenije bo skupaj v sodelovanju s Sodniškim društvom, Sodnim svetom, Vrhovnim sodiščem in MPRS, Odvetniško zbornico Slovenije doseglo, da se bo naše pravosodje varno staralo, in da bo javnost nekega dne toliko zaupala slovenskemu sodstvu, da bodo lahko o pravnih vprašanjih odločali poklicni sodniki, porota pa bo odločala o krivdi oziroma nedolžnosti obdolženih.

Ob tej priložnosti se sodnicam porotnicam/porotnikom zahvaljujemo, da so se vključili v Društvo sodnikov porotnikov Slovenije in nas prepoznali kot nekoga, na katerega se lahko obrnejo v težavah, vabimo pa tudi nove, da se nam pridružijo. Razlog je tudi v tem, da ob imenovanju pogosto ne prejmejo sistematičnega usposabljanja, niti niso imeli organizirane podpore in izobraževanja. Zakonodaja njihovo vlogo opisuje na splošno, praksa pa jim ne daje dovolj jasnih napotkov. Zato društvo organizira izobraževanja, pripravlja gradiva in se povezuje z institucijami, da bi porotnikom omogočili boljšo pripravo in razumevanje njihovih pristojnosti. Z ustanovitvijo Društva sodnikov porotnikov Slovenije se zadeve postopoma sistematično rešujejo. Lahko bi rekli, da bo prisedniški sodni sistem v popolnosti zaživel v praksi v naslednjih letih, saj je bil doslej le napol mrtva črka na papirju.

V svoje vrste ste povabili tudi nove državljane. Kako se lahko vključijo?

Vsak državljan, ki izpolnjuje zakonske pogoje, se lahko prijavi, ko občina, DZ ali drugo pristojno telo objavi razpis za nove porotnike. Težava pa je, da marsikatera občina teh pozivov sploh ne objavi javno, temveč predlaga zgolj "svoje" kandidate. V društvu zato zahtevamo, da so vsi pozivi obvezno javno objavljeni, saj gre za pravico vseh državljanov, ne le bližnjih znancev lokalnih oblasti.

Državljani, ki še niso sodniki porotniki, se lahko brez obveznosti tudi priključijo našemu društvu, saj nam to omogoča statut. V društvu skupaj skrbimo za podporo, razvoj in večjo prepoznavnost prisedništva. Pomembno pa je, da se še pred nastopom funkcije seznanijo z delom sodnika porotnika.

sodniki porotniki peter hartman predsednik pravosodje sistem sodišča
Naslednji članek

ZDA trdijo, da so napadle ladjo 'levičarskih upornikov', Kolumbiji ustavljajo pomoč

KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
StayALive
20. 10. 2025 09.54
Porota nja o porota, sodnik pa sodnik ! Kaj ti vejo o pravu, procesenm in vsebisnkem poteku zadeve ?! Nič ! Teta, ki sedi v funkciji porotne sodnice, ki ne vidi in ne sliši nič več saj je stara 85 let ne more biit "sodnica". Sori. Imamo anomalijo sodnega sistema s temile "sodniki" porotniki in to velikih razsežnosti !
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 09.48
Krivosodje bi se rado opralo krivde? ..češ, so porotnikov tako odločili.
ODGOVORI
0 0
galeon
20. 10. 2025 09.44
+0
Nisi sodnik, zato nisi si obstranska zadeva v vrsti, ker tako zakon določa, Pomemben pa si, ker odločaš, zato nehaj jokat. Če ti kaj ni prav, lahko rečeš ne grem se več. Ampak ti tega ne boš naredil, ker si požrešen na DENAR.
ODGOVORI
1 1
Perovskia
20. 10. 2025 09.48
Glede na uspesnost sodstva jih ne rabimo
ODGOVORI
0 0
jurist
20. 10. 2025 09.34
+0
V bistvu si očitno sodniki porotniki želijo biti približno enakovredni sodnikom. To je bizarno. Na sodniji sem glede porotnikov videl marsikaj. Od tega, da je ena mamica zraven štrikala, do tega, da je kakšen zakinkal. Pač niso sodniki, ampak neke vrste laična javnost, ki pa lahko ima vpliv na končno odločitev. Se pa strinjam, da ta prisedniški sistem ni ravno nekaj logičnega. Če se zgledujemo po germanskem sistemu, ga imejmo kot takega v polnosti. Pri nas ameriški sistem s poroto verjetno ne pride v poštev. Čeprav je pa tisti bolj 'varen' za sodnika, ker mimo porote ne more in posledično tudi ni tako izpostavljen kot pri nas. Pri nas v medijih ne bo pisalo, da je porota nek klan obsodila, ampak, da ga je predsedujoči senatu in je tak sodnik bistveno bolj izpostavljen tako maščevanju kot kritiki...
ODGOVORI
1 1
xoxotox6
20. 10. 2025 09.26
gre za sovietski model
ODGOVORI
0 0
Republika Butale
20. 10. 2025 09.19
+2
Plačilo. Sramotno. Za nastavljanje hrbta in glave sodstvu v imenu ljudstva. Butale?
ODGOVORI
2 0
vitaminkripl
20. 10. 2025 09.16
-1
Ta članek je zavajanje državljanov. Razmislite. To je enako kot če bi te doktor, ki te operira, poleg sebe imel še dva državljana, ki sta sicer opravila glasbeno šolo, drugi pa je učitelj v šoli, lahko pa preglasita zdravnika, kako bo poseg opravil.
ODGOVORI
3 4
progresivnidaveknastanovanja
20. 10. 2025 09.06
+3
v sodstvu je toliko korupcije kot v vseh ostalih branžah skupaj.
ODGOVORI
3 0
EU Dig. Cenzura
20. 10. 2025 08.59
+1
Ro je vse podkupljeno. Kar je naroceno se da v predal in se ne sprozi postopkov. ZAKAJ SE NE ODPRE POSTOPKOV PROTI VLADAM, ki cakajo ze tri leta???
ODGOVORI
2 1
Razumnež
20. 10. 2025 08.59
+1
Cenjeni ??? Zakaj ? Če sem prav razumel, gre za ljudi, ki za svoje osebno mnenje dobijo plačilo. Odgovornosti nobene, znanja nobenega. :)))) Za šankom je takšnih povsod polno.
ODGOVORI
5 4
vitaminkripl
20. 10. 2025 09.06
-1
Bravo !
ODGOVORI
0 1
mackon08
20. 10. 2025 09.08
+1
Ti si daleč od razumneža 6 Evrov na uro, če ti nimaš nobenega znanja ne pomeni, da ga drugi nimajo.
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
20. 10. 2025 08.56
+4
Sodba v imenu ljudstva.V večini primerov pa je to sodba v imenu izbrancev sistema in ritoliznikov.
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306