Sodniki predali približno 370 zahtevkov zaradi prenizkih plač

"Ker se ni zgodilo nič, so se sodniki odločili za to skrajno, vendar pravno dopustno sredstvo, torej individualno sodno varstvo. S kolegi iz sodniškega društva danes predajamo na Državno odvetništvo Republike Slovenije zahtevke približno 320 kolegov, približno 50 sodnikov je to že storilo," je poudarila.

Več sto zahtevkov sodnikov za mirno rešitev spora glede prikrajšanja pri plačah sta na državno odvetništvo danes dopoldne prinesla predsednica in podpredsednik Slovenskega sodniškega društva Vesna Bergant Rakočević in Andrej Ekart . Bergant Rakočević je v izjavi za medije izpostavila, da danes mineva 62 dni od poteka roka, ki ga je ustavno sodišče določilo državnemu zboru za izpolnitev odločbe, ki ureja materialni položaj sodnikov.

Glede višine zahtevkov je pojasnila, da se je veliko sodnikov odločilo, da "zahteva kompenzacijo za tri do pet let nazaj" . Koliko to znaša, pa bodo za vsakega sodnika ugotavljala sodišča. Zahtevke zaradi prikrajšanja plač so vlagali sodniki vseh stopenj, največ pa so jih vložili prvostopenjski sodniki, katerih položaj je tudi daleč najslabši, je dodala. "Tudi sodniki smo posamezniki, ki imamo po ustavi zagotovljene pravice do sodnega varstva," je poudarila.

"Rok za rešitev je tri mesece. V tem času zadeve pregledamo, se posvetujemo z organi, ki jih zastopamo, in na podlagi tega bomo ugotovili, ali in v kakšnem vse obsegu, če sploh, bomo šteli to za utemeljeno," je pojasnila Kerševan.

Ustavno sodišče je junija lani odločilo, da je ureditev plač sodnikov v neskladju z ustavnima načeloma sodniške neodvisnosti in delitve oblasti. Zakonodajalcu je naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar pa se ni zgodilo.

Sodniki so zaradi neuresničitve ustavne odločbe izvedli dvotedenski opozorilni protest med 10. in 24. januarjem, ko so opravljali predvsem nujne zadeve. Tožilci pa so 31. januarja opozorilno stavkali, za tri ure so prekinili delo in s tem izrazili nasprotovanje vladi. Novo enodnevno stavko pa so napovedali za 14. marec.