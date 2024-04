Sodniki protestno prekinili delo za eno uro

Izpostavila je, da sodniki nimajo plačanih nadur in ne prejemajo nobenih dodatkov k plači, razen dodatkov za delovno dobo in dežurstva. Dejala je, da na sodišču rešujejo 1300 kazenskih zadev, na področju preiskav imajo odprtih 500 zadev, v delu imajo 1400 pravnih zadev, odprtih je skoraj 700 gospodarskih sporov in okrog 500 družinskih zadev. Prav tako imajo odprtih več kot 600 insolvenčnih in skoraj 1200 zapuščenih zadev.

V sodni stavbi na okrožnem sodišču v Celju so se protestno zbrali sodniki celjskega okrožnega sodišča, okrajnih sodišč na Celjskem in sodniki celjskega delovnega sodišča. Po besedah predsednice celjskega okrožnega sodišča Petre Giacomelli je bil protest namenjen tudi ozaveščanju javnosti o delu sodnikov. "Sama sem sodnica dobrih 16 let, od decembra leta 2018 sem tudi predsednica celjskega okrožnega sodišča. Ko vstopim v sodno dvorano še vedno najprej pomislim na ljudi, čeprav se ukvarjam z gospodarsko-pravnimi zadevami in stečajnimi postopki," je dejala Giacomellijeva.

Sodnica okrožnega sodišča v Celju Tanja Dolar Božič meni, da je neizpolnitev ustavne odločbe glede sodniških plač zamajala vero v Slovenijo kot pravno državo, poleg tega vlada in DZ s tem resno ogrožata pravice slehernega državljana. "Neizpolnitev te ustavne odločbe povzroča odvisnost sodne veje oblasti od izvršilne zakonodaje, neodvisnost sodstva pa je temeljna ustavna pravica vsakogar, ki potrebuje sodno varstvo," meni Dolar Božičeva.

Predsednica okrajnega sodišča v Celju Polona Kidrič, ki rešuje izvršilne in zapuščinske zadeve, je izpostavila, da so lani na celjskem okrajnem sodišču rešili več kot tisoč zapuščinskih zadev. Če v vsaki zadevi nastopata vsaj dva dediča, mnogokrat pa jih je bistveno več, to po njenih besedah pomeni, da so pomagali več kot dva tisoč ljudem. Dodala je še, da so lani rešili tudi več kot 130 nepravdnih zadev, ki so se nanašale na postavitev odrasle osebe pod skrbništvom.

Sodnica celjskega okrožnega sodišča Marjana Topolovec Dolinšek je povedala, da je kazenska sodnica že 17 let, v tem času pa je sodila več kot 100 goljufom, roparjem in morilcem. "Si predstavljate, kako je morilcu zreti v oči, ko ga spoznaš za krivega in mu izrečeš 30 let zapora? To je moje delo, nikoli ne pozabim izrazov na obrazu obtoženih in obrazov njihovih žrtev," je svoje delo opisala Topolovec Dolinškova.