Sodniki v senci zdravnikov končujejo opozorilni protest

S podatki o preklicanih oziroma preloženih obravnavah v času protesta ne razpolagajo. STA je zato na vseh 11 okrožnih sodišč in 44 okrajnih sodišč naslovila vprašanje, koliko sodnih obravnav so v času opozorilnega protesta sodnikov preklicali in zakaj.

Po sklepu Slovenskega sodniškega društva s 4. januarja so sodniki, jezni zaradi neuresničitve ustavne odločbe o sodniških plačah, 10. januarja začeli z dvotedenskim opozorilnim protestom. V tem času so delo opravljali prilagojeno. Po informacijah Vrhovnega sodišča so sodniki v veliki meri preklicali naroke za glavne obravnave, razen v nujnih zadevah, v katerih je sojenje potekalo nemoteno.

Podatki do torka: zaradi protesta odpadlo več kot 1100 obravnav

Podatki, ki so jih na sedmih okrožnih sodiščih zbrali do torka opoldne, kažejo, da je od začetka protesta odpadlo skupaj več kot 1100 obravnav. Na največjem, ljubljanskem, je od skupno 623 obravnav do vključno minulega petka odpadlo 419 obravnav. Ocenili so, da je bilo vsaj 90 odstotkov teh preklicanih zaradi opozorilnega protesta. Tudi podatki okrožnih sodišč v Kranju, Novem mestu in Novi Gorici so potrdili, da je bil razlog za večino preklicanih obravnav protest.

Pet okrajnih sodišč je do torka opoldne sporočilo, da so vse obravnave, ki so jih v tem času preklicali, preklicali zaradi protesta. Na preostalih šestih okrajnih sodiščih, s katerih so poslali podatke o preklicih in razlogih, pa je bil protest razlog za večino preklicev obravnav.