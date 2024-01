Sodniki začenjajo dvotedenski opozorilni protest

Vrhovno sodišče je na spletni strani v ponedeljek sporočilo, naj se stranke tudi med opozorilnim dvotedenskim protestom udeležijo vseh razpisanih narokov na sodiščih, razen ko jih sodišča obvestijo o preklicu. Pojasnili so še, da bodo ostale službe sodišč in javne knjige v tem času poslovale nemoteno.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so pojasnili, da podatkov o številu preklicanih obravnav v času protesta oziroma razloge zanje ne bodo zbirali. Torkov pregled aktualnih obravnav na tem sodišču pa kaže, da je za danes preklicana polovica narokov v kazenskih zadevah. Na mariborskem so preklicane tri od štirih kazenskih zadev, na kranjskem pa ena od štirih. Na okrožnih sodiščih je sicer preklicana večina pravdnih in gospodarskih zadev. Med preklicanimi gospodarskimi obravnavami je tudi obravnava 78 milijonov evrov vredne odškodninske tožbe zoper nekdanja nemška menedžerja v Adrii Airways Arneja Schusterja in Holgerja Kowarscha. Razlog za preklic sicer ni znan.

Sodniki, ki so se jim pridružili tožilci, so že v četrtek za eno uro prekinili delo. Protestirali so zaradi nespoštovanja ustavne odločbe, s katero je ustavno sodišče junija lani odločilo, da so plače sodnikov prenizke, zakonodajalcu pa naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar se ni zgodilo.