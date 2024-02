Sodniki že vlagajo odškodninske zahtevke zaradi plač

"Predvidevali smo, da se na sestanku ne bomo dogovorili nič posebnega in da ne bomo izvedeli ničesar novega. Vsa ta naša predvidevanja so se tudi uresničila," je po sestanku poudaril podpredsednik Slovenskega sodniškega društva in vodja pogajalske posvetovalne skupine Andrej Ekart.

Po Ekartovih pojasnilih je minister za javno upravo Franc Props na sestanku ponovil že znana stališča, da bodo plače sodnikov reševali skupaj s plačami v javnem sektorju, s čimer pa se sodniki ne strinjajo. Zato bodo nadaljevali protestne dejavnosti, konec februarja bodo s situacijo seznanili tudi predstavnike Evropske komisije.

Sodniki vztrajajo pri takojšnji uresničitvi odločbe ustavnega sodišča glede sodniških plač, pa tudi pri tem, da je treba to vprašanje reševati ločeno od pogajanj o reformi plačnega sistema v javnem sektorju.

"To sta dve popolnoma različni stvari in naša zahteva je, da se najprej uresniči odločba ustavnega sodišča, šele nato pa naj se spremeni plačni sistem v javnem sektorju," je poudaril Ekart.

Povedal je tudi, da so nekateri sodniki na državno odvetništvo že vložili odškodninske zahtevke zaradi prikrajšanja pri plačah iz naslova neustavnosti pri sodniških plačah. "V prihodnjih mesecih pričakujemo masovno vlaganje zahtevkov," je povedal.

Tožilci bodo 14. marca spet stavkali

Nad današnjim sestankom so razočarani tudi tožilci, ki so ta teden sprejeli sklep o novi enodnevni stavki. Ta bo 14. marca, s čimer so že seznanili vlado, ministrstvi za pravosodje in javno upravo, Državnotožilski svet in Vrhovno državno tožilstvo RS, je povedala vodja stavkovnega odbora tožilcev in okrožna državna tožilka Barbara Prevolšek Rajić.

Tudi tožilci pričakujejo takojšnjo izpolnitev odločbe ustavnega sodišča, s čimer so danes ponovno seznanili ministra Propsa.

"Rok za uresničitev ustavne odločbe se je iztekel 3. januarja, kar sta vlada in državni zbor vedela že od prvega junija lani, ko je bila ustavna odločba sprejeta. Vsakršno sprenevedanje o tem, da ta rešitev še ni uresničena, je po naši oceni zgolj zavlačevanje," je po sestanku poudarila vodja posvetovalne skupine za odpravo plačnih nesorazmerij na vrhovnem državnem tožilstvu Mirjam Kline.

Z ministrstva za javno upravo so sporočili, da skupaj z vlado vlagajo vsa prizadevanja v celovito ureditev plač v javnem sektorju ter vzpostavitev pravičnih plačnih razmerji.

"Pogajanja s sindikati o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah potekajo. V kontekstu odprave nesorazmerij v osnovnih plačah so potekala tudi ločena usklajevanja s predstavniki funkcionarjev, vključno s predstavniki sodnikov in tožilcev, ki se bodo v okviru odprave plačnih nesorazmerij in prenove plačnega sistema nadaljevala tudi v prihodnje," so sporočili z ministrstva.

Današnjega sestanka so se udeležili tudi predstavniki ministrstva za pravosodje, Sodnega sveta, Državnotožilskega sveta in Društva državnih tožilcev Slovenije.