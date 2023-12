Sodniške plače: napovedali protestni shod

Kot je pojasnila predsednica Slovenskega sodniškega društva Vesna Bergant Rakočević , bodo protestni shodi sodnikov 4. januarja večinoma potekali na sedežih okrožnih in višjih sodišč za ta sodišča in za manjša okrajna sodišča na njihovem območju. Protesti se bodo začeli ob 10. uri in bodo trajali predvidoma do ene ure.

"Obravnave in seje ne bodo preklicane, pač pa bodo zaradi protesta prekinjene in se bodo takoj za tem nadaljevale. Pri tem bodo strankam pojasnili razloge za prekinitev, pri čemer se sklicujemo tudi na kolegialno podporo, mi smo jo za svoja prizadevanja prejeli s strani Odvetniške zbornice Slovenije in Društva državnih tožilcev," je pojasnila Bergant Rakočevićeva.

Po pojasnilih predsednice sodniškega društva bodo na protestne shode vabljeni vsi sodniki, ne glede na to, ali so člani Slovenskega sodniškega društva ali ne.

Na protestih 4. januarja bodo prebrali oz. sprejeli protestno izjavo, ki jo pripravlja vodstvo Slovenskega sodniškega društva, nato pa bo sledila diskusija o načinu zaostritve ukrepov. Z izjavo bodo seznanili tudi medije. V popoldanskem času pa bo potekala seja glavnega odbora Slovenskega sodniškega društva, na kateri se bodo odločali o nadaljnjih korakih društva.

Člani Sodnega sveta pa so v četrtek sprejeli stališče glede uresničitve odločbe ustavnega sodišča o sodniških plačah. Kot so opozorili v današnji izjavi za medije, doslej s strani izvršilne in zakonodajne veje oblasti niso prejeli nobenih novih informacij glede morebitnih aktivnosti v zvezi z uresničitvijo ustavne odločbe glede sodniških plač.

Stališče Sodnega sveta pa je tudi, da zavzemanje za uresničitev odločbe ustavnega sodišča ni v nobeni povezavi s pogajanji za ureditev novega plačnega sistema v javnem sektorju.

"Gre za upoštevanje bistva načela pravne države, enakovrednosti in medsebojnega spoštovanja vseh treh vej oblasti. Neupoštevanje odločbe ustavnega sodišča bo Sodni svet štel za hudo kršitev načela pravne države in zanikanje vladavine prava ter ustavne ureditve Republike Slovenije," je Sodni svet zapisal v današnji izjavi.

Ustavno sodišče je junija presodilo, da je več členov zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki se nanašajo na plače in materialni položaj sodnikov, neustavnih. Ocenili so, da so plače sodnikov prenizke, s čimer je kršeno ustavno načelo sodniške neodvisnosti ter načelo delitve oblasti. Zakonodajalec mora neustavnost odpraviti v šestih mesecih.