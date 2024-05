Sodniške plače: vlada bi najprej uredila položaj sodnikov prve stopnje

Predlog interventnega Zakona za uresničitev odločbe Ustavnega sodišča predstavlja prvi in nujno potrebi korak k celoviti rešitvi plačnega položaja sodnikov, sporočajo z vlade.

Spomnili so na opozorila Ustavnega sodišča, da je potrebno vzpostaviti relativno primerljivo plačilo med statusno medsebojno primerljivimi funkcionarji različnih vej oblasti. "Pri tem pa iz odločbe Ustavnega sodišča izhaja neprimerljivost in s tem neustavnost zlasti med plačami sodnikov prve stopnje in poslancev, zato predlog interventnega zakona naslavlja v prvi vrsti prav plačni položaj sodnikov prve stopnje, ki je tudi po mnenju vlade najbolj problematičen," pravijo na Ukomu.

Predlog interventnega Zakona za uresničitev ustavne odločbe predvideva višje uvrstitve v plačne razrede za posamezne funkcije sodne veje oblasti in predlaga povišanje plačnih uvrstitev za največ tri plačne razrede sodnikom prve stopnje.