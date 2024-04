Sodniško društvo znova pozvalo k uresničitvi ustavne odločbe

Opozorili so tudi, da mineva leto in 100 dni od obljube predsednika vlade Roberta Goloba, ki jo je dal več kot tristo sodnikom na izrednem občnem zboru društva, da bodo nizke plače sodnikov zvišali.

"Ob tem neslavnem jubileju vlado in državni zbor pozivamo, da nedavno javno izraženo namero o uresničitvi navedene ustavne odločbe izpolni resno in transparentno, z upoštevanjem jasnih vsebinskih in časovnih navodil ustavnega sodišča," so poudarili.

Hkrati so vlado pozvali, naj jih vključi v pogovore o položaju sodnikov, saj so edino poklicno združenje sodnikov z okoli 640 člani. Poleg tega so v organih društva predstavniki vseh sodišč, delujejo v javnem interesu in so člani Mednarodnega sodniškega združenja, sodelujejo pa tudi z Evropsko komisijo pri pripravi poročila o stanju vladavine prava v državah članicah.