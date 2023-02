Sodobna ortodontija dela čudeže

V današnjem času še vedno osnovno za popravljanje lege zob predstavljajo fiksni ortodontski aparati. Tudi v tej kategoriji lahko najdemo različne vrste pripomočkov. Na sploh pa je fiksni aparat za zobe sestavljen iz dveh glavnih delov. To so nosilci in žica. Nosilce imenujemo tudi bracketi – ti se prilepijo na zob. Žica pa nosilce povezuje med seboj.

Na voljo so različni ortodontski aparati. V grobem jih delimo na fiksne in mobilne oziroma snemljive. Snemljivi aparati za zobe so lahko izjemno učinkoviti v najbolj zgodnji fazi popravkov položaja v čeljusti. Kljub temu pri tej vrsti težje nadzorujemo gibanje posameznih zob. Uspeh je tako v zelo veliki meri odvisen od sodelovanja pacientov, kar pa ni značilno za fiksne zobne aparate.

Dandanes ortodontija ne postavlja nobenih starostnih meja za uporabo zobnega aparata. Vse več odraslih ljudi se odloča za rabo pripomočka za ravnanje zob. Res je, da se pri otrocih v vrhuncu njihove rasti lahko dosežejo rezultati v maksimalno kratkem času. A tudi pri odraslih pacientih je to povsem mogoče. Sodobni ortodont lahko dela prave male čudeže. Za odlične rezultate pri odraslih pa je seveda ključno tudi dobro sodelovanje z ortodontom in boljša disciplina v času zdravljenja oziroma terapije.

S pravilnim ugrizom se odpravijo morebitne funkcionalne težave, kot so na primer bolečine v zobeh in čeljusti. Lahko torej rečemo, da se posredno s pravilno pozicijo zob lahko izboljšajo vse funkcije, v katere so vključeni zobje – govor, prehranjevanje.

Zdravljenje zob z nevidnim zobnim aparatom

Ko je v ospredju ortodontija in vse, kar je povezano z njo, pa v današnjem času nikakor ne moremo mimo nevidnega zobnega aparata, ki ga najpogosteje poimenujemo kar invisalign. V tem hipu je to še vedno najbolj priljubljena vrsta zobnega aparata. Sistem nevidnih zobnih aparatov Invisalign je sprva ortodontika uporabljala zgolj za odpravo lažjih nepravilnosti v ustni votlini. Z razvojem takšnega pripomočka pa je zagotovljena tudi odprava nekoliko zahtevnejših oziroma težjih ortodontskih nepravilnosti. Za koga je takšna vrsta aparata za zobe primerna, pa na prvem pregledu lahko odloči ortodont.

Na sploh pa se invisalign oziroma nevidni zobni aparat odpravlja za odpravo:

- globokega griza,

- križnega griza,

- tesnega stanja zob,

- prekrivanja zob,

- razmika med zobmi.

Največje prednosti Invisalign terapije

Za nevidni zobni aparat Invisalign so znane številne prednostmi. Med drugim je takšen aparat praktično skorajda povsem neviden, je snemljiv, preprost in zelo prijeten za uporabo, zahteva manj obiskov pri ortodontu kot klasični zobni aparat, ne poškoduje se kar tako, svoj novi nasmeh pa si lahko že ogledate, še preden se prične zdravljenje. Ena od prednosti je tudi ta, da med zdravljenjem ne prihaja do belih lis na zobeh, kot se to pogosto pripeti pri nošenju klasičnega aparata za zobe.

Zobni aparati Invisalign so torej praktično skorajda nevidni za uporabo. Če je vaše delo vezano z ljudmi oziroma pogosto javno nastopate, je takšna vrsta terapije za ravnanje zob lahko več kot odlična izbira. Ker je takšen pripomoček za ravnanje zob snemljiv, to pomeni, da ga lahko iz ustne votline vzamete praktično kadar koli in kjer koli. Jeste lahko, kadar želite in kar koli želite. Precej boljša je tudi sama ustna higiena v primerjavo z rabo navadnega zobnega aparata.

Na govor opornice invisalign zobnega aparata ne vplivajo prav dosti. Prav tako vas opornice pri nošenju ne ožulijo. Zlasti za športnike in glasbenike je pri nošenju takšnega aparata ključni, da opornice ne motijo pri športnih aktivnostih oziroma pri igranju na inštrument. Kontrolni pregledi pri ortodontu so precej bolj redki, ker so opornice pripravljene že vnaprej.