Sodobni arhitekturni trendi: odprti prostori

OGLAS

icon-expand

Življenjski slog se je spremenil in gre z roko v roki z željo po kar se da visoki kakovosti bivanja. Ta se danes opredeljuje kot kakovostno preživljanje prostega časa v domačem okolju, povezanost družinskih članov in povezanost z naravo. Na te potrebe učinkovito odgovarja Lumarjeva sodobna zasnova hiš z odprtimi, svetlimi prostori. Sodobne hiše se odpirajo navznoter in navzven Odprto zasnovo hiš kot prevladujoč trend v arhitekturi opažamo v zadnjih nekaj desetletjih. Pojavljati se je začela okoli sredine 20. stoletja, v zadnjih desetletjih pa se je še bolj utrdila zaradi razvoja materialov in tehnologij, ki omogoča, da se lažje doseže odprtost brez sprejemanja dodatnih kompromisov.

icon-expand

Odprtost arhitekturne zasnove lahko razumemo na dva načina, in sicer v smislu večjega, povezanega bivalnega prostora ("odpiranje navznoter") in kot odpiranje v zunanji bivalni prostor ("odpiranje navzven"). Osrednji bivalni prostor se je najprej povezal s kuhinjo in jedilnico in se razširil v velik, odprt prostor. Brez nepotrebnih sten in vrat, ki so ga nekoč ločevala od drugih prostorov, je postal prostornejši, na videz večji, svetlejši in zračnejši. Z dodatnimi arhitekturnimi elementi, kot je dvovišinski prostor, se je povezal tudi z drugimi prostori v hiši, večji razponi v bivalnih prostorih in večje etažne višine pa so hiši dali dodatno prostornost.

icon-expand

Takšna arhitekturna zasnova družinske hiše stanovalcem zagotavlja povezanost in hkrati večjo kakovost bivanja pri vsakodnevnih opravilih. V tako zasnovani hiši kuhanje ni več le obveznost, odmaknjena od drugih družinskih članov, je tudi čas njihovega druženja. Jedilna miza ni več namenjena le kosilu ali večerji, lahko postane tudi delovni kotiček otrok ali središče druženja s prijatelji. Tudi igralni kotički se iz otroških sob lahko preselijo v velik bivalni prostor, v njem lahko starši najdejo prostor za domačo pisarno. Odprt bivalni prostor omogoča povezanost med družinskimi člani tudi ob opravljanju različnih aktivnosti.

icon-expand

V naslednjem koraku je sodobna arhitektura osrednji prostor v hiši odprla tudi navzven. Z vse večjimi okni in v zadnjih letih celo s panoramskimi stenami, ki segajo od tal do stropa, ga je povezala z zunanjim prostorom, neposredno z naravo. Če je zunaj hiše kakovosten zunanji prostor, prijetno naravno okolje, ga je vsekakor smiselno maksimalno izkoristiti. Z velikimi steklenimi površinami, nadstreški, bivalnimi terasami in letnimi kuhinjami je zunanjost hiše lahko postala podaljšek notranjega bivalnega prostora. Hkrati pa je notranji prostor postal še svetlejši, zračnejši in na videz še večji. Odprtost na račun energijske učinkovitosti? Ne. Dejstvo je, da mora biti vsaka nova hiša energijsko varčna, natančneje, skoraj ničenergijska. V Sloveniji so pogoji za novogradnje opredeljeni v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki od marca 2023 postavlja še ostrejše zahteve kot prej. Predpisano je, koliko energije za delovanje vseh sistemov lahko porabi hiša in koliko od tega lahko porabi za ogrevanje, oziroma, kolikšne so lahko toplotne izgube hiše. Hiša mora biti zasnovana in izvedena tako, da izpolni te zahteve. Seveda bi jih bilo lažje izpolniti z manjšimi okni, vendar to ne pomeni, da tega ni mogoče doseči tudi v hiši, ki je zasnovana zelo odprto in ima velike steklene površine. Hišo je zato potrebno le skrbneje načrtovati. Kvalitetna arhitekturna zasnova in izvedba je ključnega pomena

icon-expand

Načrtovanje hiše je kompleksen proces, ki združuje več vidikov, rezultat pa mora biti energijsko varčna, varna in po željah stanovalcev nadvse udobna hiša. To pomeni, da projektant upošteva naravne danosti okolja, v katerem bo hiša stala. Arhitekturno hiše načrtuje tako, da pravilno umesti in senči steklene površine, s čimer naravne danosti izkorišča v prid energijske učinkovitosti. Izbere energijsko učinkovite materiale, ki zagotavljajo čim manjše toplotne izgube, in najsodobnejše hišne tehnike za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje. Nadgradnja so pametne tehnologije, ki stanovalcem zagotavljajo nenehen, preprost in udoben nadzor njihovega delovanja in še povečajo energijsko učinkovitost. Vse skupaj z roko v roki z velikim udobjem odprtih, svetlih in zračnih prostorov.

icon-expand

Pri snovanju hiš pa se mora upoštevati še en pomemben vidik, to je stroškovni vidik. Naloga arhitekta in izvajalca je, da zadostita zahtevam po energijski učinkovitosti in hkrati odgovorita na vse pomisleke in želje graditelja ter ostajata znotraj cenovno dopustne meje. Sodobna tehnologija gradnje in novi materiali omogočajo vse več odprtosti, imajo pa različne tehnologije in materiali različno ceno. Če arhitekt izhaja iz želje po odprtem prostoru, bo iskal tudi stroškovno najbolj optimalno kombinacijo tehnologij in materialov. Da bo naša odprta hiša torej hkrati ekonomsko vzdržna, energetsko učinkovita in prijetna za bivanje, je potrebno skrbno načrtovanje, predvsem pa izbira izvajalca, ki ima izkušnje z gradnjo skoraj nič-energijskih, a odprtih in povezanih hiš. 5 razlogov za odprto zasnovo hiše

icon-expand

- Več svetlobe, zračnosti in prostornosti. - Več uporabnega prostora z manj stenami in vrati. - Večji večnamenski prostor združuje družino. - Neposredna povezanost z zunanjostjo. - Večja kakovost bivanja. Po navdih v že zgrajene objekte Če imate dvome o tem, kakšno je bivanje v hiši z velikimi zasteklitvami ali povezanimi prostori, se je smiselno odpraviti na teren. Obiščite prijatelje ali sorodnike, ki so v zadnjem času gradili in jih vprašajte po vgrajenih materialih in tehnologijah ali obiščite dneve odprtih vrat ter se pogovorite z lastniki. V kolikor ste pred gradnjo hiše pa vam svetujemo ogled vzorčne hiše Lumar Primus-R 156 EDITION v Dragomlju in pogovor z Lumarjevimi svetovalci.

icon-expand

Hiša, ki so jo v Lumarju postavili leta 2019, je različica ene njihovih najbolj priljubljenih montažnih hiš, hiše Primus. Že v kataloški različici ima atraktivno povezan dnevno bivalni prostor, v različici EDITION pa se odpira še navzven z večjimi zasteklitvami, ložo v nadstropju ter strešnimi okni. Po vzorčni hiši se lahko sprehodite in se prepričate o kvaliteti bivanja, dobite navdih za tlorisno razporeditev ali opremo prostora. Hkrati lahko postavite tudi vprašanja o vgrajenih materialih in sistemih trajnostne gradnje Lumar, porabi energije ter razrešite ostale dileme, s katerimi se srečujete pred gradnjo.

icon-expand