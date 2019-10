V središču Ljubljane so odprli prenovljeno trgovino.To seveda samo po sebi ne bi bila kakšna posebna novica, če ne bi popolnoma prenovili blagovnico Maxi, ki ima v naši zgodovini posebno mesto. Odprli so ga pred skoraj pol stoletja in takrat je bil več kot trgovina, za tiste čase je bil galerija luksuza. Kakšen je sodoben luksuz, pa nam kažejo prenovljeni prostori.