Sodobni perspektivni poklici z novimi študijskimi programi

Sam študijski proces je zasnovan tako, da študente usposablja v hermenevtičnih, kognitivnih, teoretičnih, metodoloških, tehničnih, jezikovnih in osebnostno-komunikacijskih veščinah. To jim ne samo omogoča pridobitev strokovnega znanja, ampak tudi spodbuja razvoj veščin za delovanje v različnih profesionalnih okoljih in izboljšanje medosebnih kompetenc.

Diplomanti te študijske smeri pridobijo temeljito razumevanje religijskih in družbenih dinamik v evropskem kontekstu. Študij temelji na biblično-teološki razsežnosti življenja, ki človeka obravnava kot družbeno odnosno in duhovno bitje, ki presega omejitve trenutnega trenutka.

Med poklici, ki trenutno veljajo za privlačne, so izstopajoče tiste vloge, ki se osredotočajo na medčloveške odnose. Študijski programi, ki nudijo ne le strokovno znanje in veščine, ampak omogočajo vpogled v človeško naravo, duhovnost, razmišljanje o Bogu in vlogo vere v življenju, pridobivajo na pomenu.

Ko najdemo področje, ki nas resnično zanima in se sklada z našimi zmožnostmi, postavljamo osnovo za uspešno kariero. Poglobljen razmislek pred izbiro je bistven, saj je študij in nadaljnje delovanje na področju, ki nas motivira, precej enostavnejše.

Študentje skozi študijsko gradivo raziskujejo različne ključne teme, kot so človekova identiteta, smisel življenja, motivacija, vrednote, razumevanje človeških stisk in še več.

Za vse tiste, k se navdušujete nad človeškimi odnosi, a še niste našli pravega študijskega programa, pa Teološka fakulteta ponuja študij, ki je namenjen globljemu razumevanju sebe in medsebojnih odnosov. V lanskem letu so namreč razpisali nov univerzitetni študijski program imenovan Človek in medosebni odnosi in odzivi študentov so odlični. V okviru programa se izvajata dve študijski smeri, in sicer Zakonska in družinska terapija ter svetovanje in Teološke in religijske študije.

Dvopredmetni študijski program Teološki študiji , ki ga je mogoče vpisati v Ljubljani ali v Mariboru, se izvaja v povezavi s Filozofsko fakulteto UL in UM. Nekatere vsebine bodo potekale s programom prve stopnje Človek in medosebni odnosi.

Smer zakonska in družinska terapija ter svetovanje

Smer Zakonska in družinska terapija ter svetovanje je v prvi vrsti namenjena tistim, ki se želite izobraževati na področju psihologije, svetovanja in psihoterapije. Gre za interdisciplinarni študij kjer poleg strokovnjakov na področju družinske terapije Teološke fakultete UL sodelujejo tudi visokošolski učitelji Medicinske fakultete UL.

Študenti, ki zaključijo ta študij, so usposobljeni za zagotavljanje osnovne podpore na področju duševnega zdravja družin, vključno z izobraževanjem, podporo in usmerjanjem, ki cilja na učinkovito preprečevanje psihosocialnih izzivov.

Program je zasnovan z osnovami psihoterapevtskih kompetenc in služi kot temelj za nadaljnje usposabljanje v psihoterapiji, zakonski in družinski terapiji.

Kakšna zaposlitev vas čaka po zaključenem študiju?

Prednostno na področjih izobraževanja, preventive in promocije duševnega zdravja za posameznike in družine, v podpori družinam, nudenju osnovne pomoči posameznikom v stiski, usmerjanju ljudi znotraj socialnega in zdravstvenega sistema, ter pri multidisciplinarnem sodelovanju za razvoj duševne in duhovne podpore za posameznike in družine.

Profil družinskega svetovalca dopolnjuje obstoječe socialne, izobraževalne in zdravstvene storitve, omogočajoč diplomantom Teološke fakultete sodelovanje v širših programih in projektih, osredotočenih na duševno zdravje. Za delo kot psihoterapevt je potrebno dodatno izobraževanje in nabiranje kliničnih izkušenj.

Smer Teološki in religijski študiji

Smer Teološki in religijski študiji ponuja poglobljena znanja s področja razumevanja duhovnosti, iskanja smisla in razmišljanja zunaj konvencionalnih okvirov. Namenjena je tistim, ki želijo delovati znotraj cerkvenih skupnosti, in tistim, ki se želijo poglobiti v svet temeljnih znanj o krščanstvu, drugih religijah, kulturni zgodovini in etiki.

Teološki in religijski študiji spodbujajo medkulturni in medverski dialog ter omogočajo razumevanje globin medosebnih odnosov, odnosov med različnimi religijami ter poglobljen vpogled v eksistencialna vprašanja človeka. Študenti se učijo povezovati biblične in teološke vsebine z lastnim življenjem ter osebno vero, kar jim omogoča holističen pristop k duhovnemu razvoju.

Diplomati omenjenega študijskega programa se lahko zaposlijo na področju verske dejavnosti in cerkvenih služb, javne uprave in političnih dejavnosti, karitativne in socialno-varstvene dejavnosti, kulturne dejavnosti, menedžmenta, založništva, medijev ali pa kot pastoralni referenti.

Študirate lahko v Ljubljani in v Mariboru

Oba študijska programa lahko bodoči študentje vpišete v Ljubljani ali v Mariboru – redno ali izredno. Na obeh enotah so enaki pogoji za vpis in študijska programa se bosta (ob zadostnem vpisu študentov) izvajala v enakem obsegu. Pogoj za vpis je opravljena splošna matura (oziroma končani nekateri programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja ob dodatnem izpitu iz splošne mature iz ustreznih predmetov).

Študij je primeren za vse, ki si želite kakovostnega študija z aktualnimi vsebinami in vas zanima človek, medosebni odnosi in teološka misel.