Sodobni spletni prevaranti: od direktorja do romantičnega ljubimca

Slovenska policija je skupaj z Europolom zbrala informacije o najpogostejših spletnih finančnih prevarah ter kako jih pravočasno prepoznati in se jim izogniti. Poudarjajo, da postajajo spletni kriminalci vse bolj inovativni in da jih je vse težje odkriti.

Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge, od direktorja do romantičnega ljubimca.

Prva je t.i. direktorska prevara. V tem primeru goljuf zaposlenega, ki je pooblaščen za izvajanje plačil, z zvijačo zavede, da plača lažni račun ali izvede nepooblaščeno nakazilo s poslovnega bančnega računa. Podjetja se lahko zavarujejo tako, da zaposlene spodbujajo, da so previdni glede zahtev za plačila ter da uvedejo notranje protokole glede plačil in vzpostavijo notranje postopke poročanja. Podjetjem še svetujejo, da omejijo informacije o podjetju na spletu ter da so previdni pri uporabi družbenih omrežij in da posodobijo tehnično varnost. Druga pogosta prevara je poneverba računov. To pomeni, da se na podjetje obrne nekdo, ki trdi, da zastopa dobavitelja/ponudnika storitev/upnika. Uporabi lahko kombinacijo pristopov: telefon, pismo, e-pošta ipd. Slepar zahteva, da se bančne podrobnosti za plačila - torej podrobnosti o bančnem računu prejemnika plačila - prihodnjih računov spremenijo. Predlagani novi račun je pod nadzorom sleparja. V tem primeru je smiselno, da osebju, ki je odgovorno za plačevanje računov, posredujete navodila, da vedno preveri, ali je v njih kaj nenavadnega. Za plačila nad določenim zneskom določite postopek za potrditev pravilnega bančnega računa in prejemnika (npr. sestanek s podjetjem). Tretja je spletno ribarjenje, ki se nanaša na sleparska e-poštna sporočila, ki prejemnike poskušajo pretentati, da razkrijejo svoje osebne, finančne ali varnostne podatke. Lahko gre za pošiljanje SMS-ov z lažnim predstavljanjem, s katerim poskušajo sleparji prek sporočila SMS pridobiti osebne, finančne ali varnostne podatke. Lahko pa gre za prevaro prek telefona, s katero poskušajo sleparji žrtve pripraviti do tega, da jim razkrijejo osebne, finančne ali varnostne podatke ali nakažejo denar. Četrta najbolj pogosta prevara so lažna spletna mesta bank. Običajno e-sporočila vsebujejo povezave, ki vas usmerijo na lažno spletno mesto banke, na katerem morate razkriti finančne in osebne podatke. Lažna spletna mesta bank so videti skoraj tako kot prava. Taka spletna mesta pogosto uporabljajo pojavno okno s pozivom, da vnesete bančne poverilnice. Prave banke ne uporabljajo takih oken. Prav tako na pravih spletnih mestih bank ni nujnih sporočil z oznako Nujno. Ne klikajte pojavnih oken za zbiranje občutljivih podatkov od vas in ne vnašajte svojih osebnih podatkov. Značilnost je tudi slabo oblikovanje: bodite previdni na spletnih mestih, ki imajo oblikovne, črkovalne ali slovnične napake.

icon-expand Najprej pridobi vaše zaupanje. Nato prosi za denar, darila ali podrobnosti bančnega računa ali kreditne kartice. FOTO: Shutterstock