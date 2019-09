Sodobni trendi za dober ugriz tudi v tretjem življenjskem obdobju

Pa vendar ni treba, da bi zaradi delne ali popolne brezzobosti trpela kakovost vašega življenja. Obstaja veliko učinkovitih možnosti, s katerimi si lahko pomagamo, in ena od njih so tudi zobni vsadki. Zobni vsadki veljajo za eno najbolj učinkovitih, varnih in funkcionalnih možnosti za zdravljenje delne ali popolne brezzobosti. Tako boste lahko spet jedli čisto vse vrste hrane ter se samozavestno smejali − v vseh obdobjih življenja.

Predavanje ZOBOZDRAVSTVO: OD KAMENE DOBE DO MODERNE IMPLANTOLOGIJE Prednosti in pasti zdravljenja brezzobosti z zobnimi vsadki bo mag. David Debevc, dr. med., dr. dent. med., v sodelovanju z Dentalio podrobneje predstavil tudi na predavanju, v četrtek, 3. 10. 2019 ob 11.45h, v okviru 19. Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki bo potekal od 1. do 3. oktobra v Cankarjevem domu.

Kaj storiti, če ostanemo brez enega, več ali celo vseh zob?

Kot pove mag. David Debevc, dr. med., dr. dent. med., specialist maksilofacialne kirurgije in otorinolaringologije, so rešitev za izgubljene zobe snemne in fiksne protetične rešitve: »Nadomeščanje zobz vsadki postaja vse bolj sodoben način nadomeščanja zob, z dobro uspešnostjo in zanemarljivimi pooperativnimi zapleti, zato je razumljivo, da se vse več ljudi odloča za tovrstno zdravljenje.« Na to, kaj navadno vpliva na izgubo enega ali več zob, strokovnjak odgovarja, da je to v veliki meri odvisno od naše starosti. Kot pravi, je treba v mladosti zobe odstraniti zaradi obsežnega kariesa in neuspešnega koreninskega zdravljenja, pri starostnikih pa je najpogostejši razlog parodontalna bolezen, zaradi katere so prizadeta obzobna tkiva, zobje pa se začnejo majati. Poleg tega na zdravje zob in ustne votline vplivajo tudi nekatere bolezni, kot so diabetes ter bolezni srca in ožilja, pa tudi določene vrste zdravil, denimo steroidi in kemoterapevtiki.

Vstavitev zobnih vsadkov je hitra in neboleča

Tisti, ki mislijo, da je vstavitev zobnih vsadkov dolgotrajen in boleč postopek, se zelo motijo. Mag. David Debevc pove, da vstavitev enega ali dveh vsadkov traja toliko časa, kot ga zobozdravnik potrebuje za izdelavo zahtevne kompozitne zalivke. Poseg tudi ni boleč, le pri vstavitvah več vsadkov ali časovno zamudnih kostnih dograditvah je lahko nekoliko neprijeten, saj morajo usta ves čas ostati odprta. Proces zraščanja vsadka in kosti (osteointegracija) traja približno tri do štiri mesece, pri kostnih dograditvah pa približno pol leta. Strokovnjak pojasni, da v tem času vsadkov načeloma ne obremenjujemo s protetičnimi kronami, izjema so le posamezni zobje, ki se nahajajo na zelo vidnih mestih (na primer zgornji sekalci). »Tudi tehnika 'all on four' nam omogoča takojšnjo oskrbo, saj na štiri vstavljene vsadke le privijačimo totalno protezo. Tako pacienti še isti dan dobijo vse zobe. Vendar pa moram poudariti, da ta tehnika ni primerna za vsakogar. O tem se pogovorimo, ko opravimo podrobno analizo stanja v ustih,« pojasni mag. David Debevc, dr. med., dr. dent. med.