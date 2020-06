Očitki Sodržniku: nepotizem, netransparentno vodenje, kanaliziranje denarja preko društev in klubov

Netransparentno vodenje, kanaliziranje denarja preko društev in klubov, nepotizem ... To so očitki iz anonimne prijave, ki jo je od zaskrbljenih članov Športne zveze Ljubljane prejela Komisija za preprečevanje korupcije. Letijo pa neposredno na dolgoletnega predsednika, Janeza Sodržnika, ki se bo v torek potegoval za nov mandat na čelu zveze, ki jo vodi že neverjetnih 28 let. Odgovora na vprašanje, ali je res v podjetju, ki ga je ustanovila zveza, zaposlil sina brez razpisa, Sodržnik nima. Prav tako ne ve, zakaj bi bilo to sploh pomembno?

Na predsedniški stolček Športne zveze Ljubljane sede pri 28. letih. Prav toliko let kasneje je še vedno na čelu zveze. A se tokrat, pred novimi volitvami, sooča z vse glasnejšimi očitki, da skupaj z ožjim krogom sodelavcev skrbi predvsem za lastne interese in interese svojih bližnjih. Sodržnik je namreč v Športnem centru Triglav, podjetju v 100-odstotni lasti zveze, ki jo vodi, zaposlil svojega sina Klemna. Sodržnik pravi, da ne ve, kako je prišlo do te zaposlitve, "to boste morali vprašati direktorja, jaz se s tem nisem neposredno ukvarjal", trdi. Z direktorjem Alešem Remihom, sicer sekretarjem na zvezi, se o sinovi zaposlitvi nista pogovarjala, trdi Sodržnik. V športu je zaposlitev našel tudi Sodržnikov drugi sin Žiga, in sicer na Športni uniji Slovenije, ki ji predseduje ljubljanski podžupan Dejan Crnek, ki je zanimivo tudi podpredsednik Sodržnikove športne zveze Ljubljane. "Moj sin je odličen kandidat in je bil po moje z veseljem sprejet," pravi Sodržnik. KPK je potrdila, da je prijavo zoper Sodržnika prejela. V njej pa tudi očitki o izplačilih trem vlagateljem, ki so v Športni center Triglav pred leti, kot kažejo dokumenti, investirali približno 55 tisočakov evrov. Zveza, zdaj edina lastnica, vlagatelje bogato poplačuje še danes. Da je med več kot 200 člani vse več nezadovoljnih, je prepričan tudi odvetnik Jurij Klešnik, ki želi na torkovih volitvah končati Sodržnikovo 28-letno vladavino."Ni toliko pomembno, da je dosedanji predsednik 28 let, ampak predvsem iz razloga, ker športna zveza v zadnjih 10 letih po mojem mnenju ni izpolnila pričakovanja društev," pove. "Smo ugotovili, da mi kot ljubljansko društvo nimamo nobene možnosti glasovanja, da imajo glasovalno pravico neki delegati,"pa pravi Anton Pivk, predsednik AAB društva. Kljub temu upamo na svež veter in zamenjavo na vrhu, dodaja Pivk. V svojo zmago je na drugi strani prepričan tudi Sodržnik, ki, kot pravi, kandidira zadnjič. Ne skriva pa ambicij, da bi se lahko v prihodnje potegoval tudi za mesto šefa Olimpijskega komiteja Slovenije.