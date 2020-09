SOF nagradil tudi projekta Štartaj, Slovenija in Mali šef

Gonilo rasti je komunikacija, ki znamkam daje namen ter z jasnim smislom in vrednotami ustvarja dodano vrednost. Dolgoročno uspešne bodo znamke, ki imajo jasen namen in cilj ter spoštujejo in izražajo prave vrednote, so ob 29. Slovenskem oglaševalskem festivalu (SOF) zapisali v Slovenski oglaševalski zbornici, ki organizira festival.

Najboljšim delom je devetčlanska žirija, na čelu z izvršnim kreativnim direktorjem na agenciji Pristop Aljošem Bagolo, podelila tudi festivalske nagrade, vključno z najbolj prestižno, nagrado SOF. Nagrado je prejelo delo, ki je med tajnim glasovanjem za velike nagrade prejelo najvišjo skupno oceno primarne žirije in treh pridruženih žirantov – uglednih predstavnikov stroke iz regije.

Naziv agencije leta je pripadel agenciji Futura DDB, znamka leta 2020 je postala Spar Slovenija, najprestižnejša nagrada SOF pa je letos šla v roke integrirani kampanji Mlečne knjige, ki jo je za Spar Slovenija zasnovala Futura DDB.

"Mlečne knjige so uporabnike družbenih omrežij vpletle, da so skupaj z mladinskim pisateljem soustvarili pravljice, ki so bile nato izdane na embalaži trajnega mleka in tako dostopne vsem, še posebej pa staršem, z namenom, da bi krepili svoje bralne navade prek večernega branja otrokom," so ob tem zapisali organizatorji festivala.

Oglaševalska osebnost je postal Marko Kolbl, direktor in solastnik podjetja Europlakat, s katerim je oral ledino zunanjega oglaševanja v Sloveniji. Stanovska nagrada oglaševalca leta 2019 je za konsistenten in razvojno naravnan tržni pristop, zavezo razvoju stroke in postavljanju ter spoštovanju visokih strokovnih standardov tako v letu 2019, kot tudi v daljšem časovnem obdobju, pa je že drugo leto zapored pripadla družbi Atlantic Droga Kolinska. Najboljša produkcijska hiša filmskih oglasov je Bright Visuals, naziv najboljše produkcijske hiše radijskih in zvočnih oglasov pa je šel v roke Studia 100. Na festival Cannes Lions v letu 2021 kot mlada kreativca potujeta Lucija Lepšina in Klemen Vodopivec iz Agencije 101.

Nagrajena sta bila tudi projekta Štartaj, Slovenija (Formitas Creative za Spar Slovenija) in Mali šef (Arnoldvuga+ za Mercator), ki ste ju lahko spremljali na POP TV.

Organizatorji, ki so za izvedbo prireditve pridobili pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so poudarili tudi varnost v luči covida-19. Kot so zagotovili, so poskrbeli za varno okolje ter zaščito obiskovalcev, najpomembnejša pa ostajata spoštovanje začrtanih ukrepov in vzdrževanje medsebojne razdalje.

Po letošnji spremembi lokacije organizatorji sicer napovedujejo, da se bo jubilejni, 30. SOF čez eno leto vrnil v Portorož.