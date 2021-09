SOF: 30 let spominov kot popotnica za trajnostno naravnano prihodnost

SOF že tri desetletja vodi dialog o aktualnih vprašanjih in v tekmovalnem delu izbira najboljše oglaševalske rešitve. Z leti je postal sinonim slovenske oglaševalske kreativnosti, prostor, kjer se srečujejo ter svoje izkušnje, zgodbe in znanja izmenjujejo predstavniki oglaševalcev, agencij, medijev in širše tržno-komunikacijske stroke.

Pahor je na jubilejnem SOF-u, tako kot velik del govorcev, spregovoril o trajnosti in dodal: "Trajnost pomeni vzdržnost, nekaj, kar ne uničuje tega, od česar smo odvisni. Odpira nove svetove in razsežnosti življenja."

Osrednji gost četrtkovega dogajanja je bil predsednik države Borut Pahor , ki se je v pogovoru z izvršno direktorico CircularChange ter predsedujočo Evropski platformi za krožno gospodarstvo Ladejo Godino Košir dotaknil trajnostne naravnanosti družbe kot tudi političnega dogajanja in izpostavil pomen medgeneracijskega sodelovanja ter dialoga. Opozoril je, da se je kultura dialoga v današnji družbi izjemno znižala, kar pa vodi v družbeni razkol. Izpostavil je tri pomembne veje obnašanja posameznika: svobodo do izpovedovanja stališč, spoštovanje stališč drugega in sprejemanje slednjih – in najpomembnejšo – pripravljenost na usklajevanje stališč. Opomnil je na dejstvo, da je sovražni govor vse bolj prisoten: "Dialog se je osiromašil, če povemo samo svoje stališče, se začne širiti nestrpni govor, ki pa v družbi hitro postane prevladujoč."

Pahor je ob zaključku svojega govora 30. Slovenskemu oglaševalskemu festivalu vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za zavezanost k trajnostnemu razvoju in za tri desetletja spodbujanja kreativnosti, ki jo je v imenu festivala prevzela izvršna direktorica Slovenske oglaševalske zbornice Mojca Briščik.

"To je prvo priznanje, ki ga je Slovenski oglaševalski festival prejel izven okvirjev industrije v tridesetih letih svojega obstoja. Priznanje pa ima še toliko večjo težo, saj je zahvala prišla osebno s strani predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. S festivalom je v tridesetih letih povezanih veliko izjemnih posameznikov, ki so orali ledino in pomembno prispevali k razvoju in uspehu festivala ter stroke kot take, ta zahvala je tudi njihova," pa je zahvalo komentirala Briščikova.

Največji slovenski oglaševalski festival praznuje 30 let

Letošnje leto je bilo po besedah organizatorjev precej manj naporno. Vse dogajanje so posvetili obletnici in temi, ki je pomembna za prihodnost družbe – trajnosti in soodgovornosti. "Organizacijska ekipa se je letos želela osredotočiti na 30. obletnico, brskali smo po arhivu, iskali podatke o predhodnih delih, oglasih, ki so sodelovali na SOF-u. Poiskali smo oglase, ki so zaznamovali slovensko zgodovino, vse se je vrtelo okoli spominov in razmišljanj za nazaj," pojasnjuje Tajda Koblar iz organizacijske ekipe in dodaja da so vse delo iz tridesetih let, oglase, zmagovalce in pomembne nagrade, zbrali in pripravili za objavo v Arhivu Slovenije.

Množico obiskovalcev navdušil dogodek, ki v času epidemije ponovno združuje

Kljub temu, da si organizacijska ekipa lanskega SOF-a ni uresničila želje, da bi SOF tradicionalno potekal v Portorožu, pa lokacija in izpeljan dogodek v Ljubljani gotovo nista razočarala. Udeleženko dogodka, urednico družbenih omrežij v oglaševalski agenciji Luna TBWA Laro Mlakar, smo ujeli po dogodku, na vprašanje, kakšne misli se ji porajajo ob letošnjem SOF-u, pa odgovarja: "Razlika med letošnjim in SOF-om 2019 je ta, da se čuti, da smo se ljudje med seboj izgubili. Potrebovali smo takšen dogodek, da se združijo stroka in ostali. Pomembno je, da smo se ponovno začeli pogovarjati."

Da so se udeleženci dogodka sploh lahko udeležili, pa je bil potreben PCT-pogoj. Za nekaj začetne treme na četrtkovem dogodku je poskrbelo dejstvo, da se po dolgem času ponovno odvijajo dogodki, na katerih je potreben tudi osebni in ne samo navidezni stik prek kamer. Mlakarjeva ob tem dodaja: "Ljudje smo narejeni za to, da sobivamo, da delimo izkušnje, svoja znanja, in SOF je ob svoji 30. obletnici vse to lepo povezal. In to je razlika med lanskimi dogodki, saj je letos želja po druženju nekoliko izstopala."