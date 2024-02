Soglasja za nadurno delo v bolnišnicah umaknila tretjina zdravnikov

Na ministrstvu za zdravje so pod vodstvom državnega sekretarja Marjana Pintarja oblikovali skupino, ki je namenjena spremljanju obsega in posledic umika soglasij za nadurno delo in poteku dejavnosti v trenutnih razmerah. "Le z izmenjavo izkušenj se lahko poiščejo najboljše rešitve, ministrstvo pa je seveda na voljo za kakršno koli pomoč, za katero je pristojno," so sporočili z ministrstva.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je 15. januarja začel stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Stavko so napovedali decembra lani zaradi neuresničenih vladnih zavez iz predhodno podpisanih sporazumov.