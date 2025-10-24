Soglasje za dolgotrajno oskrbo dali v podpis dementni osebi

Včeraj sprejeti interventni zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo stanovalcem domov za starejše omogočil vključitev v nov sistem dolgotrajne oskrbe, bo prinesel nižje cene položnic, a v trenutni fazi odpira več vprašanj, po pripovedovanju naše sogovornice, pa tudi domnevnih spornih praks.
"Zgodilo se je to, da so dementni sorodnici dali v podpis soglasje za dolgotrajno oskrbo. To se nam ne zdi prav, niso obvestili domačih," je dejala sogovornica novinarke Danice Jovanović.
"Konkretnega primera tu ne morem komentirati, ker mi ni poznan, ampak načelo je tako, kot sem vam povedal, tisti, ki soglasja ne morejo podati, bodo vstopili v sistem dolgotrajne oskrbe in bodo deležni nižje položnice," je dejal Luka Omladič z ministrstva za solidarno prihodnost.
Za posameznike, ki sami ne zmorejo podpisati soglasja - denimo zaradi tega, ker postopki o skrbništvu zaradi fizične nezmožnosti ali demence na sodišču še niso zaključeni - bodo v sistem dolgotrajne oskrbe vstopili s t. i. osebnimi načrti.
"V tem načrtu se bomo dogovorili, katere storitve se bodo izvajale in katera kategorija je tista, ki je njemu namenjena," je rekla direktorica Doma upokojencev Center v Ljubljani, Zlata Marin.
V domu so sicer že zaključili z zbiranjem soglasij: podpisalo jih je 470 stanovalcev. "Od tega jih je sedem, ki niso mogli podpisati, so pa izrazili željo, da bi šli v dolgotrajno oskrbo, v ta sistem," je še dodala Marinova.
A tu nastopi novo vprašanje, opozarja Marinova, čeprav imajo že pripravljena ustna soglasja teh stanovalcev. Zdaj čakajo na odgovor centrov za socialno delo.
"Kdaj bomo dobili obvestilo iz CSD, da naši stanovalci izpolnjujejo pogoje? Šele takrat lahko začnemo s pripravljanjem osebnih načrtov," se je vprašala.
To hipotetično pomeni, da bi lahko stanovalci nižje cene položnic dobili kasneje od predvidenega 1. decembra, pravi Marinova, v vmesnem času pa bi plačevali višjo ceno oskrbnin.
"Zdaj nas je tako veliko, mogoče s 15. 12., mogoče s prvim, odvisno, ker nekako naj bi se ta načrt začel izvajati s podpisom oziroma z datumom, ki ga določimo za naprej, za nazaj pa dvomim, da lahko," je še pojasnila Marinova.
Glede višine položnic je skeptična tudi druga sogovornica naše novinarke: "Na strani Gov. si je objavljeno, da se po letu 2028 zneski lahko povišajo, če ne bo dovolj finančnih sredstev."
"Varovalka v zakonu obstaja, vendar mislim, da je trenutno sistem naravnan tako, da bo omogočal finančno vzdržnost do leta 2028," je še rekel Omladič.
Na ministrstvu pa tudi zagotavljajo, da bodo 1. decembra položnice oskrbovancev domov, vključenih v sistem dolgotrajne oskrbe, nižje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.