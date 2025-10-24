Soglasje za dolgotrajno oskrbo dali v podpis dementni osebi

Včeraj sprejeti interventni zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo stanovalcem domov za starejše omogočil vključitev v nov sistem dolgotrajne oskrbe, bo prinesel nižje cene položnic, a v trenutni fazi odpira več vprašanj, po pripovedovanju naše sogovornice, pa tudi domnevnih spornih praks.

"Zgodilo se je to, da so dementni sorodnici dali v podpis soglasje za dolgotrajno oskrbo. To se nam ne zdi prav, niso obvestili domačih," je dejala sogovornica novinarke Danice Jovanović.

"Konkretnega primera tu ne morem komentirati, ker mi ni poznan, ampak načelo je tako, kot sem vam povedal, tisti, ki soglasja ne morejo podati, bodo vstopili v sistem dolgotrajne oskrbe in bodo deležni nižje položnice," je dejal Luka Omladič z ministrstva za solidarno prihodnost.

Za posameznike, ki sami ne zmorejo podpisati soglasja - denimo zaradi tega, ker postopki o skrbništvu zaradi fizične nezmožnosti ali demence na sodišču še niso zaključeni - bodo v sistem dolgotrajne oskrbe vstopili s t. i. osebnimi načrti.

"V tem načrtu se bomo dogovorili, katere storitve se bodo izvajale in katera kategorija je tista, ki je njemu namenjena," je rekla direktorica Doma upokojencev Center v Ljubljani, Zlata Marin.

V domu so sicer že zaključili z zbiranjem soglasij: podpisalo jih je 470 stanovalcev. "Od tega jih je sedem, ki niso mogli podpisati, so pa izrazili željo, da bi šli v dolgotrajno oskrbo, v ta sistem," je še dodala Marinova.

A tu nastopi novo vprašanje, opozarja Marinova, čeprav imajo že pripravljena ustna soglasja teh stanovalcev. Zdaj čakajo na odgovor centrov za socialno delo.