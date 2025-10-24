Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Soglasje za dolgotrajno oskrbo dali v podpis dementni osebi

Ljubljana, 24. 10. 2025 16.52 | Posodobljeno pred 51 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Danica Jovanović
Komentarji
13

Minister, ki uživa podporo koalicije in s tem tudi zadostno število glasov, da ostane na ministrski funkciji, vse očitke zavrača. Naša ekipa je na terenu preverila, s kakšnimi težavami se v praksi spopadajo tisti, ki se jih ta zakon najbolj dotika. Na nas pa se je obrnila tudi gospa, ki trdi, da so dementni sorodnici, ki sploh ne ve, za kaj gre, v domu dali podpisati soglasje.

Včeraj sprejeti interventni zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo stanovalcem domov za starejše omogočil vključitev v nov sistem dolgotrajne oskrbe, bo prinesel nižje cene položnic, a v trenutni fazi odpira več vprašanj, po pripovedovanju naše sogovornice, pa tudi domnevnih spornih praks.

"Zgodilo se je to, da so dementni sorodnici dali v podpis soglasje za dolgotrajno oskrbo. To se nam ne zdi prav, niso obvestili domačih," je dejala sogovornica novinarke Danice Jovanović.

"Konkretnega primera tu ne morem komentirati, ker mi ni poznan, ampak načelo je tako, kot sem vam povedal, tisti, ki soglasja ne morejo podati, bodo vstopili v sistem dolgotrajne oskrbe in bodo deležni nižje položnice," je dejal Luka Omladič z ministrstva za solidarno prihodnost.

Za posameznike, ki sami ne zmorejo podpisati soglasja - denimo zaradi tega, ker postopki o skrbništvu zaradi fizične nezmožnosti ali demence na sodišču še niso zaključeni - bodo v sistem dolgotrajne oskrbe vstopili s t. i. osebnimi načrti.

"V tem načrtu se bomo dogovorili, katere storitve se bodo izvajale in katera kategorija je tista, ki je njemu namenjena," je rekla direktorica Doma upokojencev Center v Ljubljani, Zlata Marin.

V domu so sicer že zaključili z zbiranjem soglasij: podpisalo jih je 470 stanovalcev. "Od tega jih je sedem, ki niso mogli podpisati, so pa izrazili željo, da bi šli v dolgotrajno oskrbo, v ta sistem," je še dodala Marinova.

A tu nastopi novo vprašanje, opozarja Marinova, čeprav imajo že pripravljena ustna soglasja teh stanovalcev. Zdaj čakajo na odgovor centrov za socialno delo.

Dolgotrajna oskrba
Dolgotrajna oskrba FOTO: Shutterstock

"Kdaj bomo dobili obvestilo iz CSD, da naši stanovalci izpolnjujejo pogoje? Šele takrat lahko začnemo s pripravljanjem osebnih načrtov," se je vprašala.

To hipotetično pomeni, da bi lahko stanovalci nižje cene položnic dobili kasneje od predvidenega 1. decembra, pravi Marinova, v vmesnem času pa bi plačevali višjo ceno oskrbnin.

"Zdaj nas je tako veliko, mogoče s 15. 12., mogoče s prvim, odvisno, ker nekako naj bi se ta načrt začel izvajati s podpisom oziroma z datumom, ki ga določimo za naprej, za nazaj pa dvomim, da lahko," je še pojasnila Marinova.

Glede višine položnic je skeptična tudi druga sogovornica naše novinarke: "Na strani Gov. si je objavljeno, da se po letu 2028 zneski lahko povišajo, če ne bo dovolj finančnih sredstev."

"Varovalka v zakonu obstaja, vendar mislim, da je trenutno sistem naravnan tako, da bo omogočal finančno vzdržnost do leta 2028," je še rekel Omladič.

Na ministrstvu pa tudi zagotavljajo, da bodo 1. decembra položnice oskrbovancev domov, vključenih v sistem dolgotrajne oskrbe, nižje.

dementna oseba podpis soglasje domovi dolgotrajna oskrba
Naslednji članek

Na Otoku bodo stavkali zaposleni podjetja, ki je Sloveniji prodalo helikopterja za NMP

Naslednji članek

Mesec brez odziva, delodajalci in sindikati nezadovoljni

SORODNI ČLANKI

Maljevac: V primeru zamud bom prevzel politično odgovornost

Starejši z upanjem, da jim bo z novim sistemom le uspelo nekaj denarja prihraniti

'Zakon rešuje vprašanje, kako učinkovito 'prenesti' stanovalce domov v sistem'

Izračunajte, koliko vas bo po novem stalo bivanje v domu starejših

Minister Maljevac na zagovor pred poslanci prihodnji petek

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pompozni
24. 10. 2025 19.19
Poslušajte Galeona. To je pravilno, vse ostalo traparije.
ODGOVORI
0 0
Pompozni
24. 10. 2025 19.14
+1
Vsi, ki minirate lažete in sploh ne veste kaj govorite, na žalost.
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
24. 10. 2025 19.05
+3
Tako bo tudi z evtanazijo! Ampak važno je, da se raja redči.
ODGOVORI
3 0
lakala28
24. 10. 2025 19.01
+1
Take mamo tudi v parlamentu, pa se bolnikovi peropraski s tem ne obremenjujejo.
ODGOVORI
1 0
Buci in Bobo
24. 10. 2025 18.59
-1
Ko nepridiprav dobi takšno privolitev, naprej gre zelo hitro. Ko pa oškodocanec hoče povrniti stanje, pa ni šans.
ODGOVORI
0 1
Sventevith
24. 10. 2025 18.54
+0
Nimajo sploh usposobljenega kadra in to je največji problem. Pa tiste tete iz CSD hodijo v neke preverbe, pa nimajo niti osnovnega znanja o zadevah, katere preverjajo. Par takih za njih zelo pomembnih obiskov na dan, pa je šihta konc. Bolzano.
ODGOVORI
1 1
lakala28
24. 10. 2025 19.03
Zato pa bolnkovi plezajo na strehoi parlamenta, da probleme pogledajo od zgoraj, a ne? Ja, dober razgled je pomemben.
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
24. 10. 2025 19.06
Fikus tete, ki znajo samo o prrživninah jodlat?
ODGOVORI
0 0
JanezNovak13
24. 10. 2025 18.47
+3
Zakaj imamo vsi občutek, da pristojni sploh ne vedo kako in kaj?
ODGOVORI
4 1
galeon
24. 10. 2025 18.45
-1
Oseba je opravilno sposobna dokler ji sodišče tega ne odvzame in določi skrbnika. Torej lahko dementna oseba podpisuje karkoli. Sicer pa je konkretna zadeva v njeno korist, pa če tudi ni vedla kaj je podpisala.
ODGOVORI
3 4
Ici
24. 10. 2025 18.39
+3
Ne se zdaj delati neumnih in udrihati po ministru. Svobodnjake je volilo cca 35% volilcev. Za Goloba pa so "navijali" praktično vsi slovenski mediji. Tudi ta.
ODGOVORI
4 1
lakala28
24. 10. 2025 19.04
O, ne, ta medij pa ni naklonjen dr. Golobu. Niti malo. Se vidi po slakecu, pa kerčmarki, pa hripavi novinarki... Nevtralnih nimajo sploh!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306