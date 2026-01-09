Razrešeni ravnatelj zadoščenje išče na sodišču

Javnost ga najbolj pozna kot nekoč prvi obraz slovenskih ravnateljev, zlasti iz časa strogih protikoronskih ukrepov. 18 let je vodil osnovno šolo v Dolu pri Ljubljani, dokler se pred kratkim ni zaposlil na Gimnaziji Kočevje. A ravnateljski staž tam - zaradi obtožb o domnevno neprimernem in nespoštljivem odnosu do dijakov, staršev in zaposlenih - ni trajal dolgo.

Prepričan, da ga je Gimnazija razrešila nezakonito, se je Gregor Pečan odločil za tožbo na delovnem sodišču. Želi si predvsem zadoščenja, pravi njegova odvetnica. "Nenazadnje je ta, dovolite mi, da rečem kar pogrom nad gospodom Pečanom, ki se je zgodil, ne samo s postopkom razrešitve, tudi s članki in aktivnostmi, dal sporočilo ravnateljem, da morajo biti konformni, mogoče že kar servilni," je prepričana Pečanova odvetnica Rosana Lemut Strle.

Ena od mam: 'Da otroke ujčkamo in jih zavijamo v vato'

Da jih je nekdanji ravnatelj na enem od roditeljskih sestankov žalil, da so slabi in nesposobni starši, ki svojih otrok ne znajo vzgajati, je na sodišču danes izpričala ena od mam. Se pa razlikujejo videnja nekaterih nekdanjih in aktualnih zaposlenih. Eni trdijo, da je bil v komunikaciji do staršev in zaposlenih res preoster, da je pogosto povzdigoval glas. Drugi vztrajajo, da je bil njegov odnos korekten in da si je prizadeval le, da bi učenci gimnazijo jemali resneje. "Neprijazen do staršev", "Nad zaposlenimi povzdigoval glas," se glasijo očitki enih. "Njegov odnos je bil korekten," "Nikoli ni bil žaljiv," ga branijo drugi. Obtožbe Pečan ves čas sicer ostro zavrača in vztraja, da nikoli ni bil žaljiv. "Razumem pa, da smo ljudje različno občutljivi in nekoga nek izraz prej zmoti kot drugega," dodaja njegova odvetnica.

Gregor Pečan je dolgoletni šolnik FOTO: Bobo