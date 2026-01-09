Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Razrešeni ravnatelj zadoščenje išče na sodišču

Ljubljana, 09. 01. 2026 20.02 pred 45 minutami 3 min branja 4

Avtor:
Ema Čepon
Gregor Pečan je dolgoletni šolnik

Ravnatelj Gregor Pečan toži gimnazijo, kjer so ga pred nekaj meseci razrešili s položaja ravnatelja. S kočevske gimnazije je moral oditi zaradi domnevno neprimernega in nespoštljivega odnosa do dijakov, staršev in zaposlenih. Da je povzdigoval glas in enega od staršev spravil v jok, mu očita en del profesorjev in staršev, drugi vztrajajo, da je bil ves čas korekten.

Javnost ga najbolj pozna kot nekoč prvi obraz slovenskih ravnateljev, zlasti iz časa strogih protikoronskih ukrepov. 18 let je vodil osnovno šolo v Dolu pri Ljubljani, dokler se pred kratkim ni zaposlil na Gimnaziji Kočevje.

A ravnateljski staž tam - zaradi obtožb o domnevno neprimernem in nespoštljivem odnosu do dijakov, staršev in zaposlenih - ni trajal dolgo.

Preberi še Svet Gimnazije in srednje šole Kočevje po plazu obtožb razrešil ravnatelja Pečana

Prepričan, da ga je Gimnazija razrešila nezakonito, se je Gregor Pečan odločil za tožbo na delovnem sodišču. Želi si predvsem zadoščenja, pravi njegova odvetnica.

"Nenazadnje je ta, dovolite mi, da rečem kar pogrom nad gospodom Pečanom, ki se je zgodil, ne samo s postopkom razrešitve, tudi s članki in aktivnostmi, dal sporočilo ravnateljem, da morajo biti konformni, mogoče že kar servilni," je prepričana Pečanova odvetnica Rosana Lemut Strle.

Ena od mam: 'Da otroke ujčkamo in jih zavijamo v vato'

Da jih je nekdanji ravnatelj na enem od roditeljskih sestankov žalil, da so slabi in nesposobni starši, ki svojih otrok ne znajo vzgajati, je na sodišču danes izpričala ena od mam.

Se pa razlikujejo videnja nekaterih nekdanjih in aktualnih zaposlenih. Eni trdijo, da je bil v komunikaciji do staršev in zaposlenih res preoster, da je pogosto povzdigoval glas. Drugi vztrajajo, da je bil njegov odnos korekten in da si je prizadeval le, da bi učenci gimnazijo jemali resneje.

"Neprijazen do staršev", "Nad zaposlenimi povzdigoval glas," se glasijo očitki enih. "Njegov odnos je bil korekten," "Nikoli ni bil žaljiv," ga branijo drugi.

Obtožbe Pečan ves čas sicer ostro zavrača in vztraja, da nikoli ni bil žaljiv. "Razumem pa, da smo ljudje različno občutljivi in nekoga nek izraz prej zmoti kot drugega," dodaja njegova odvetnica.

Gregor Pečan je dolgoletni šolnik
Gregor Pečan je dolgoletni šolnik
FOTO: Bobo

Pečan se je pred kratkim sicer, kot je prvi poročal Dnevnik, znašel tudi pod plazom obtožb o neprimernem odnosu s spolno konotacijo, ki naj bi se dogajal, še preden je sedel na stolček kočevske gimnazije. Tudi te očitke Pečan ostro zanika. Da je seznanjen le z eno, anonimno prijavo iz leta 2001, pojasnjuje odvetnica: "Pridobila sem tudi sama poročilo, ki je bilo takrat poslano s strani policije na tožilstvo, to pomeni, da niso bili najdeni nobeni znaki kaznivega dejanja," razlaga Lemut Strletova.

Zaposlene naj bi se sicer zaupale sindikalnemu območnemu odboru. Od tam sporočajo, da je bil "v postopku razreševanja sicer vseprisoten občutek močnega političnega zaledja ravnatelju in da se bojijo, da bo sodni epilog temu primeren."

Ravnatelj in njegova zastopnica ob tem dodajata, da gre za očitek, ki ga slišita prvič, da Pečan nima nobenega političnega zaledja in da se zanj ni postavila nobena javna institucija oziroma politična figura.

gregor pečan ravnatelj sojenje razrešitev

Janša napoveduje 'zapiranje finančnih pipic' nevladnikom

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
09. 01. 2026 20.48
Prav ima.
Odgovori
0 0
Jon Bacek
09. 01. 2026 20.48
Spoštovanje in poklon ravnatelju!
Odgovori
0 0
berger 2
09. 01. 2026 20.24
Odličen ravnatelj, pokončen mož, ki si je upal povedati, da imajo učenci IN STARŠI tudi obveznosti in ne samo pravice. Na žalost, takšni niso zaželjeni v šolstvu in v današnji družbi na sploh. Za to pa je šolstvo , kjer je. Učenci, skupaj z starši "ustrahujejo" predvsem dobre učitelj
Odgovori
+4
4 0
ho?emVšolo
09. 01. 2026 20.24
Tako dolgo je že pri koritu, da že vonja po zatohlem.
Odgovori
-4
0 4
bibaleze
Portal
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Kako pomagati otroku, ko se počuti preobremenjen
Kako pomagati otroku, ko se počuti preobremenjen
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Poročena sta bila skoraj dve desetletji, zdaj pa ...
Poročena sta bila skoraj dve desetletji, zdaj pa ...
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
V visokih petah počistila cel avtodom
V visokih petah počistila cel avtodom
vizita
Portal
Odkrili resnični izvor putike, ki vas bo presenetil
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
cekin
Portal
Zato so mami grozili
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Cristiano Ronaldo podaril zaročenki luksuzni vili
Cristiano Ronaldo podaril zaročenki luksuzni vili
moskisvet
Portal
Preživela je najtežje leto v življenju
V vesolju odkrili velik in vroč objekt
V vesolju odkrili velik in vroč objekt
Umrl je brat znanega igralca
Umrl je brat znanega igralca
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
dominvrt
Portal
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Pozor! Velika nevarnost poledice in žledu
Pozor! Velika nevarnost poledice in žledu
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
okusno
Portal
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445