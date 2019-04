Sojenje Milku Noviču v znamenju spora med sodnikom in odvetnikom

Od doma do kraja umora Janka Jamnika bi glavni osumljenec Milko Novič potreboval od 11 do 14 minut, v realnem času, to je pred novoletnimi prazniki, ko je gneča večja, pa od 15 do 18 minut, je dejal sodnik in zavrnil pomisleke tožilstva o "turistični" izvedbi rekonstrukcije. Sodni senat je zavrnil tudi ostale dokazne predloge, zdaj je čas za zaključne besede.

V ponovljenem sojenju Milku Noviču za umor direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika je sodišče zaključilo dokazni postopek. Ob 13. uri bodo sledile zaključne besede tožilstva in obrambe. Še pred tem je sodišče danes ponovno zaslišalo nemška izvedenca, ki sta pojasnjevala sledi streljanja na Novičevih oblačilih in koži. Rekonstrukcija dogajanja

Na pretekli obravnavi so na terenu merili čas, ki bi ga Novič potreboval od doma do kraja umora. FOTO: Damjan Žibert

Predsednik sodnega senata Zvjezdan Radonjić je tudi prebral uradni zapisnik z nedavne rekonstrukcije dogajanja v času umora, ko so na terenu merili čas, ki bi ga Novič potreboval od doma do kraja umora. Merjenje je po besedah sodnika pokazalo, da bi za to potreboval od 11 do 14 minut, v realnem času, to je pred novoletnimi prazniki, ko je gneča večja, pa od 15 do 18 minut.

FOTO: Damjan Žibert

Po besedah sodnika je bil čas, ki ga je Novič imel na voljo, da pride na kraj umora in tega izvede, v najslabšem primeru osem minut, to je od 19.31 do 19.39, po ugotovitvah vrhovnega sodišča, ki je ugodilo zahtevi za revizijo prvega sojenja, pa je bil ta čas lahko še krajši, in sicer šest minut, od 19.33 do 19.39, je navedel sodnik.

Milko Novič 11. 9. 2018, ko so ga po razveljavitvi sodbe izpustili iz pripora. FOTO: Damjan Žibert