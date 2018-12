Sojenje Noviču: pričali sodni izvedenci, a vsak z nasprotnim stališčem

Današnja pričanja so se vrtela okoli števila, velikosti, videza in sestave značilnih GSR delcev streljanja ter mest na Milku Noviču , kjer so bili 23 ur po streljanju na Janka Jamnika najdeni.

Obramba za izločitev slovenskega izvedenca

Obramba je sicer znova skušala izločiti slovenskega izvedenca, nekdanjega direktorja Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) Franca Sabliča, ker da je pristranski in da je na sodišču lagal, da je imel NFL ustrezno akreditacijo za obdelavo GRS delcev streljanja in jo je dobil šele lani. A je sodni senat enako zahtevo obrambe zavrnil že na prvi obravnavi.

Sablič je naštel, koliko in kakšne GSR delce so našli na Novičevi jakni (to naj bi v letih pred Jamnikovim umorom nosil na strelišču, kjer je vadil), rokah in laseh, da so ugotovili, da so delci iste kemijske sestave, kot so jo našli v tulcu naboja, najdenega na kraju dogodka in na umorjenem. Glede možne kontaminacije - obramba je namreč že v prvem sojenju navajala, da si je Novič GRS delce iz žepov jakne prenesel na roke in nato na lase - pa je Sablič dejal, da to ni mogoče, češ da ti delci iz rok izginejo že po nekaj urah.

Kako so GRS delci prišli na Novičevo jakno?

Odvetnika Miho Kuniča, ki zastopa ženo umorjenega Jamnika kot oškodovanko, je zanimalo, kako so lahko kriminalistični tehniki na Novičevih rokah in laseh našli GRS delce, ko je šele čez 23 ur prostovoljno prišel na policijo, če z rok izginejo že v nekaj urah. Upokojeni izvedenec je dejal, da sicer dopušča možnost, da si je roke nekje kontaminiral.

Predsednika sodnega senata Zvjezdana Radonjiča je sicer zanimalo, ali se Sablič v svoji dolgoletni praksi spominja primera, da bi nekdo prostovoljno prišel na policijo v jakni, s katero bi pred tem nekoga umoril, in to 23 ur po domnevnem zločinu. Upokojeni izvedenec je sodniku odgovoril, da se česa podobnega na spominja.

Hrvaški balistični in forenzični izvedenec Vojin Maštruko, ki je nastopil kot izvedena priča obrambe, je po dodatnem vpogledu v fotografije in poročilo o kemični sestavi vsakega posameznega delca ocenil, da delci, najdeni na rokah in jakni Milka Noviča izhajajo iz istega tipa streliva, ki se uporablja tudi v znamki tulcev, kot je bila najdena na kraju streljanja. A je poudaril, da je večjih delcev, ki imajo večjo tudi dokazno vrednost, malo. Zato ni mogel z gotovostjo reči, ali so sledi streljanja z Noviča enake tistim v najdenih tulcih.

Prav tako po njegovih besedah ni dovolj razpoložljivih podatkov, da bi ocenil, ali delci, najdeni na Noviču, izhajajo iz streljanja ali iz tega, da je Novič jakno, na kateri so delce našli, leta pred umorom Jamnika nosil na strelišču, na katerem je vadil streljanje.

Je pa glede na z mikroskopom posnete fotografije delcev potrdil, da gre najverjetneje za delce, ki nastanejo pri streljanju, in ne za delce, ki bi nastali pri zaviranju avtomobilskih ploščic, kar je bila ena od tez iz prvega sojenja, s katero so v obrambi skušali vzbuditi dvom o izvoru delcev. Delci iz streljanja so namreč zaobljeni, tisti, ki nastanejo pri zaviranju avtomobila, pa ostrih robov in z izrazitimi konicami.

Tudi nemška izvedenka Edith Gebhart, ki je v prvem sojenju na prošnjo sodišča med drugim analizirala ostanke streljanja z Novičevih las in plašča, je danes ponovila, da glede na najdene delce streljanja ne more z gotovostjo reči, ali so izvirali iz streljanja ali pa gre za delce, ki so posledica kontaminacije na strelišču. "Ostanki, ki so bili najdeni pri obdolženem, sovpadajo vsaj toliko, da ne morem izključiti, da ne bi izvirali iz kaznivega dejanja,"je pojasnila.