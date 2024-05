Sojenje Roku Snežiču zaradi domnevnega oškodovanja upnikov se nadaljuje

Tožilec Matija Hostnik se ni strinjal, saj gre med drugim pri zavrženju kazenske ovadbe po njegovih besedah le za procesno odločitev tožilca, ki se lahko do absolutnega zastaranja kazenskega pregona tudi spremeni. Ponovil je, da pri koprski in mariborski zadevi ne gre za isto kaznivo dejanje ali isti dogodek, četudi bi se morda pri obeh kot eden od dokazov upoštevala omenjena odločba Finančne uprave RS (Furs).

Kot je na začetku današnjega naroka na mariborskem okrožnem sodišču povedala Snežičeva zagovornica Anita Peček Stramšak , so bili pred dnevi obveščeni, da je okrožno državno tožilstvo v Kopru zavrglo kazensko ovadbo zoper Snežiča, ki se je nanašala na davčno odločbo, obravnavano tudi v tej zadevi. Po njenih besedah je to znak, da je treba tudi sodni postopek pred mariborskim sodiščem nemudoma ustaviti.

Povedal je, da je podjetje potrebovalo za zagon veliko denarja, saj so bili stroški visoki, "počasi je prihajal denar nazaj, a potem se je vse ustavilo" . Po njegovih besedah sta ves denar, ki ga je potrebovalo podjetje za delovanje, zagotavljala lastnika Snežič in Đukić, ki sta si v ta namen tudi sposojala denar. Gabrič je povedal, da je slišal, da naj bi Snežiču posodila denar tudi babica.

Medtem ko se nekdanji Snežičev poslovni partner Nenad Đukić še vedno ne odziva na vabila sodišča na pričanje, se je odzval Ivan Gabrič , nekdanji direktor odškodninskega podjetja Isplata odšteta, ki sta ga Snežič in Đukić pred leti ustanovila v Srbiji. Direktorsko mesto je zasedal v letih 2007 in 2008 in, kot je dejal, mu Snežič še vedno dolguje denar.

Sodni senat pod vodstvom Helene Melliwa je po posvetu za zaprtimi vrati prikimal navedbam tožilstva in ocenil, da zavržena kazenska ovadba ne more ustaviti sojenja. Zato je nadaljeval z zaslišanjem prič.

Prav zaradi tega domnevnega posojila od babice se mora Snežič zagovarjati na sodišču. Specializirano državno tožilstvo mu očita oškodovanje upnikov zaradi prijave terjatve zdaj že pokojne babice v postopku Snežičevega osebnega stečaja, s čimer naj bi Furs oškodoval za 150.000 evrov.

Z babico naj bi namreč sklenil posojilno pogodbo v višini 400.000 evrov, babica pa je nato to posojilo prijavila kot terjatev v Snežičevem osebnem stečaju ter jo dobila delno poplačano s prodajo nepremičnin v stečajnem postopku. Tožilstvo je prepričano, da je bila posojilna pogodba med Snežičem in babico Marijo Juvan fiktivna, z njenim poplačilom pa da je bil oškodovan Furs, saj naj bi ga prehitela in pred njimi vpisala hipoteke na Snežičevo premoženje. Prav zato je bila prva poplačana v stečaju in je dobila večino denarja, ki ga je stečajni upravitelj iztržil s prodajo Snežičevega premoženja.

Snežiča so davi pred prihodom na sodišče obiskali kriminalisti v zvezi z domnevno spornimi posli z Darsom. Ovaden naj bi bil zaradi prejemanja daril.