Vnovično sojenje Softiću: skušali bodo dokazati, da je šlo za uboj

Vnovično sojenje je v imenu petčlanskega sodnega senata zdaj prevzela sodnica posameznica Maša Blažeka , ki je do konca oktobra razpisala še deset obravnav - zadnjo 29. oktobra. A če se izkaže, da sojenje kljub temu do 30. oktobra (takrat bosta namreč pretekli dve leti od vložitve obtožnice) ne bo končano, pa bi se znalo celo zgoditi, da se bo Softić od takrat lahko branil s prostosti.

Softić je samo dejanje sicer priznal že na predobravnavnem naroku januarja 2018 , a je ves čas skušal dokazati, da si ne zasluži najvišje možne kazni. Tudi zato je bila sodba izrečena šele dobro leto pozneje - 14. februarja letos - sodišče ga je obsodilo na 26 let zapora. Obramba pa je nato zahtevala razveljavitev sodbe in novo sojenje pred drugim sodnim senatom. Njegovi zagovorniki bodo sicer tudi na ponovnem sojenju skušali dokazati, da ni šlo za umor, temveč za uboj, posledično bi bila kazen nižja.

Okrožno državno tožilstvo Softiću ves čas očita, da je 4. oktobra 2017 popoldne sredi prometnega križišča na Titovi cesti v Mariboru s streli ubil Mitrovića. To naj bi storil iz ljubosumja in brezobzirnega maščevanja. Ko je v križišču na semaforju gorela rdeča luč, se je Softić z avtomobilom vzporedno pripeljal ob vozilo, v katerem je sedel Mitrović. Softić je s pištolo pristopil do vozila in v Mitrovića najmanj 28 krat ustrelil, zaradi česar je ta na kraju umrl. V času streljanja je bilo v koloni na križišču še več vozil, v katerih je bilo najmanj sedem ljudi. En naboj je oplazil tudi mimovozeče vozilo, v katerem sta bila mati in otrok. Poleg umora mu tožilstvo zato očita tudi povzročitev splošne nevarnosti.

56-letnik je danes dejal, da obtožbe razume, prebral pa je tudi pisno zagovor. Dejal je, da priznava, da je streljal na Mitrovića, a da v trenutku dejanja ni "nič razmišljal". "Bila je hipna odločitev. Bil sem v slabem psihičnem in fizičnem zdravstvenem stanju," je v svoj zagovor povedal Softić in dodal, da naj bi se žrtev vtikala v njegovo družino, ko pa ga je prosil, naj preneha, naj bi mu grozil. Prav tako je zanikal, da naj bi Mitrovića zasledoval, zatrdil pa je, da dejanja ni načrtoval. "Orožje sem imel v avtomobilu zaradi lastne varnosti, saj sem imel občutek, da me zasledujejo. Če bi to načrtoval, tega zagotovo ne bi storil sredi belega dne," je dejal. Kot je še dodal, se mu je dozdevalo, da ga zasleduje prav Mitrović, a da naj bi se tistega dne na križišču srečala po naključju. Softićev zagovornik Simon Bokan je še dodal, da obtoženi na morebitna dodatno zastavljena vprašanja ne bo odgovarjal.

Mariborsko okrožno sodišče ga je februarja letos spoznalo za krivega v obeh točkah obtožnice in mu za umor izreklo 25 let zapora, za povzročitev splošne nevarnosti pa leto in pol, kar je združilo v enotno kazen 26 let zapora. To je leto manj, kot je predlagalo tožilstvo, zato se je to pritožilo na višino izrečene kazni in znova predlagalo 27-letno zaporno kazen. Softićeva zagovornica Tanja Kompara pa je zahtevala razveljavitev celotne sodbe in novo sojenje pred drugim sodnim senatom, čemur je višje sodišče nazadnje tudi prikimalo.

Softić je na predobravnavnem roku ob tem še dejal, da dejanja ne obžaluje.