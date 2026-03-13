Obramba v zadevi Božić predlagala oprostilno sodbo

Danijela Božića in Žarka Tešanovića naj bi hudodelska združba poskušala ugrabiti v Ankaranu 15. novembra 2019. Tešanoviću je uspelo pobegniti, Božićevo truplo pa je policija dva tedna pozneje našla zakopano v gozdu na Okroglem na Gorenjskem. Po prepričanju tožilstva naj bi umor Božića načrtoval Klemen Kadivec, pri njem pa naj bi sodelovali še njegov brat Blaž Kadivec, Drejc Kovač, Vladan Kljajević, Bojan Stanojević ter člani matične združbe klana. Ljubljanskega podjetnika Semirja Hajdarpašića, ki mu je tožilstvo sprva očitalo pomoč pri umoru Božića in poskusu umora Tešanovića, obtožnica po novem bremeni kaznivega dejanja pomoči po storjenem kaznivem dejanju.

Zagovornik Blaža Kadivca Miha Šošić je v zaključnih besedah izrazil prepričanje, da gre za poseben primer, na katerega je vplivalo več elementov, ki niso pravni. Izpostavil je nadpovprečno medijsko zanimanje za sojenje, visoko stopnjo varovanja in resnost obravnavanega primera. Poudaril je, da mora sodišče sodbo izreči v skladu z načeli zakonitosti. Tožilstvo je predlagalo visoko kazen, kar je po njegovem mnenju prikrivanje dejstva, da je zadeva "pravno prazna". "Vse, kar vas prosim, je, da opravite svojo dolžnost in mojo stranko oprostite," je zaključil.

Vse očitke tožilstva je v zaključnih besedah zavrnila tudi zagovornica Drejca Kovača Marina Žavcar Hrovatin. Opomnila je, da tragična in nepotrebna smrt mladega človeka nikakor ne opravičuje kazenske obravnave nekoga, ki tega ni storil. Tožilstvu je očitala, da so neustrezno prikazovali kriptirano komunikacijo Sky, ki njeno stranko prikazuje kot nedolžno, če je pravilno prikazana. Predlagala je izrek oprostilne sodbe.