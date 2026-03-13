Naslovnica
Slovenija

Obramba v zadevi Božić predlagala oprostilno sodbo

Ljubljana, 13. 03. 2026 14.01 pred 35 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
Zdravniška napaka

Na ljubljanskem sodišču je obramba obtoženih umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića podala zaključne besede. Zagovornika domnevnega vodje slovenske celice kavaškega klana Klemna Kadivca nista podala zaključne besede, zagovorniki ostalih obdolžencev pa so sodišču predlagali, da njihove stranke oprosti.

Danijela Božića in Žarka Tešanovića naj bi hudodelska združba poskušala ugrabiti v Ankaranu 15. novembra 2019. Tešanoviću je uspelo pobegniti, Božićevo truplo pa je policija dva tedna pozneje našla zakopano v gozdu na Okroglem na Gorenjskem. Po prepričanju tožilstva naj bi umor Božića načrtoval Klemen Kadivec, pri njem pa naj bi sodelovali še njegov brat Blaž Kadivec, Drejc Kovač, Vladan Kljajević, Bojan Stanojević ter člani matične združbe klana. Ljubljanskega podjetnika Semirja Hajdarpašića, ki mu je tožilstvo sprva očitalo pomoč pri umoru Božića in poskusu umora Tešanovića, obtožnica po novem bremeni kaznivega dejanja pomoči po storjenem kaznivem dejanju.

Zagovornik Blaža Kadivca Miha Šošić je v zaključnih besedah izrazil prepričanje, da gre za poseben primer, na katerega je vplivalo več elementov, ki niso pravni. Izpostavil je nadpovprečno medijsko zanimanje za sojenje, visoko stopnjo varovanja in resnost obravnavanega primera. Poudaril je, da mora sodišče sodbo izreči v skladu z načeli zakonitosti. Tožilstvo je predlagalo visoko kazen, kar je po njegovem mnenju prikrivanje dejstva, da je zadeva "pravno prazna". "Vse, kar vas prosim, je, da opravite svojo dolžnost in mojo stranko oprostite," je zaključil.

Vse očitke tožilstva je v zaključnih besedah zavrnila tudi zagovornica Drejca Kovača Marina Žavcar Hrovatin. Opomnila je, da tragična in nepotrebna smrt mladega človeka nikakor ne opravičuje kazenske obravnave nekoga, ki tega ni storil. Tožilstvu je očitala, da so neustrezno prikazovali kriptirano komunikacijo Sky, ki njeno stranko prikazuje kot nedolžno, če je pravilno prikazana. Predlagala je izrek oprostilne sodbe.

Obravnava v zadevi Kavaški klan 2023
Obravnava v zadevi Kavaški klan 2023
FOTO: POP TV

Obramba Klemna Kadivca se je odločila, da v tem postopku ne bo podala zaključne besede.

Da so njihove stranke nedolžne, so opozorili tudi zagovorniki Vladana Kljajevića, Bojana Stanojevića in Semirja Hajdarpašića. Predlagali so oprostilno sodbo, zagovornika Kljajevića in Stanojevića pa sta nasprotovala tudi odreditvi pripora, ki jo je v četrtek predlagalo tožilstvo, češ da ne gre za utemeljen predlog.

Tožilka Mateja Gončin je v četrtek v več kot štiri ure trajajočih zaključnih besedah za obtožene zahtevala skupaj skoraj 120 let zapora. Za brata Kadivec enotno kazen po 30 let zapora, za Kovača 21 let, za Stanojevića 20, za Kljajevića 16 let zapora, za Hajdarpašića pa dve leti in šest mesecev.

Sodnica Klavdija Bercieri je razglasitev sodbe napovedala za petek, 27. marca.

Kavaški klan Klemen Kadivec Danijel Božić Žark Tešanović umor

Na mariborski fakulteti sta se stepla profesor in študent

Izredna uskladitev pokojnin za en odstotek že maja

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
13. 03. 2026 14.28
Saj bo tako,da lahko kar končajo in ne zapravljajo več našega denarja.
Odgovori
+1
1 0
Orisei1
13. 03. 2026 14.15
Saj bo oprostilna, pa magar po prvi pritožbi al pa drugi al pa tretji, pri nas je raj za kriminalce.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
