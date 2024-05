Sojenje v zadevi Marina: obramba predlaga oprostilne sodbe

Odvetniki so tožilstvu pripisali moralistično držo, da je prostitucija nekaj slabega, zato se ženske zanjo ne morejo odločiti svobodno. "Glede na to, da je nudenje spolnih storitev za denar opredeljeno v standardni klasifikaciji dejavnosti, bi rekel, da je celo dovoljeno," je ocenil Jelenič Novak. "Zakaj ne sprejemamo tega, da je poklic prostitutke lahko nekomu všeč," je še vprašal.

Pred dvema tednoma je tožilka zatrdila, da je dokazni postopek potrdil obtožbe izkoriščanja prostitucije v novogoriškem klubu Marina, in predlagala, da Sergeja Racmana obsodijo na deset let in pol, Jožeta Kojca in Dejana Šurbka na deset in Vesno Ternovec na pet let zapora, povezanim gospodarskim družbam pa odvzamejo protipravno premoženjsko korist v višini 22,5 milijona evrov.

Prostitutke večinoma Romunke

Odvetniki so poudarili, da nobena od 40 zaslišanih domnevnih oškodovank ni govorila o ekonomski stiski, ki naj bi bila po mnenju tožilstva oteževalna okoliščina. Vse so imele izobrazbo, s katero bi se lahko preživljale na drugačen način, a so se odločile za bolj donosno dejavnost, trdi obramba. Prostitutke so bile večinoma Romunke, vendar so v Novo Gorico prihajale iz Italije ali Avstrije, kjer so živele in delale v podobnih nočnih klubih. "Ne gre za nobena naivna dekleta iz revnih držav," je opozoril Jelenič Novak in poudaril, da jih nihče ni novačil in jim ničesar ni lažno prikazoval.

Obtožnica se po besedah Jeleniča Novaka zatakne že pri ekonomskem vidiku, saj klub Marina ni dobival deleža od posamezne spolne storitve, ampak je dohodke ustvarjal z vstopnicami. Spomnil je na izvedensko mnenje, da so ženske za vstopnino 70 evrov dobile adekvatno storitev, ki je vključevala hrano, brezalkoholne pijače, uporabo savne in bazena ter čiste sobe.

Šurbkov zagovornik Miha Šošić je poudaril, da zakonodajalec ne kriminalizira nudenja blaga in storitev tistim, ki se prostituirajo. V nasprotnem primeru bi lahko inkriminirali tudi tiste, ki prostitutkam prodajajo oblačila, jih frizirajo ali jih prevažajo, je pripomnil. Kot je dejala Tea Mlinar Kovačič, ki zagovarja Vesno Ternovec, gostij kluba Marina nihče ni nadziral tako, da bi omejeval njihove pravice. Prihajale in odhajale so, kadar so hotele. Izbirale so svoje stranke in se same dogovarjale o ceni.

Tožilstvu je Jelenič Novak očital tudi, da obtožb ni individualiziralo, ampak je le navedlo seznam 532 imen in vse razglasilo za oškodovanke. Po Šošićevih besedah niti na splošni ravni ni dokazano, da so bile v podrejenem položaju, kaj šele za vsako od 532. Odvetniki so trdili tudi, da je zakonodaja glede izkoriščanja prostitucije skoraj enaka kot v Avstriji, Nemčiji ali Švici, kjer nočni klubi s prostitutkami delujejo zakonito.