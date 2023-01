Sojenje v zadevi Teš 6: zaslišali glavnega projektanta in nekdanjega vodjo bloka

Rotnik je Dermola vprašal, ali je od njega kadar koli zahteval, da poseže v investicijsko dokumentacijo za Teš 6. Dermol mu je odgovoril, da se to ni nikdar zgodilo.

Glede montažnih del šestega bloka je Dermol pojasnil, da je Alstom za ta dela zahteval 172 milijonov evrov, vendar Teš tega ni sprejel. Po pogajanjih z Alstomom so se potem dogovorili, da bodo ta dela opravljena za 156 milijonov evrov.

Brešar je zanikal, da je izbral Alstom kot najugodnejšega ponudnika. V postopku je odločalo več organov in komisij, kar izhaja tudi iz podatkov kazenskega spisa in obtožnice, je izpostavil.

Pojasnil je tudi, da kot vodja projekta bloka šest ni odločal o izboru najugodnejšega ponudnika, saj je bil odgovoren za koordinacijo vseh aktivnosti v sklopu projekta. "Torej niti kot predsednik tehnične komisije niti kot vodja projekta nisem imel pooblastila za sprejemanje kakršnih koli odločitev v zvezi z izborom najugodnejšega dobavitelja za glavno tehnološko opremo," je zatrdil Brešar.

Prav tako je zanikal, da bi podjetju Sol Intercontinental posredoval zaupne informacije o stanju postopka dobave glavne tehnološke opreme. Zanikal je tudi navedbe, da ponudba Alstoma ni bila popolna.

Po Brešarjevih besedah ni imel nobenega vpliva niti na vrednost pogodbe, ki sta jo sklenila Teš in Alstom za gradnjo bloka šest. Ponovil je tudi, da mu ni bila nikoli izplačana nobena provizija.

Vsi obtoženi so doslej krivdo zanikali

Obtožnica sicer prvoobtoženemu Rotniku in soobtoženim očita sporno nabavo merilne tehnike in opravljanje nepotrebnih meritev za peti blok. Poleg tega jim očita zlorabo položaja pri izbiri izvajalca za obnovo kotla petega bloka Teša in gradnjo šestega bloka.

Vsi obtoženi so doslej krivdo zanikali, priznal jo je le pravni naslednik Alstoma, ameriško podjetje General Electric, ki je s Tešem ob tem sklenilo dogovor o poravnavi. Sodišče je nato na oktobrskem naroku ameriškemu velikanu naložilo plačilo 23 milijonov evrov denarne kazni, ki jo bo prejel državni proračun, in plačilo sodnih stroškov v višini 50.000 evrov.

Z zlorabo položaja je General Electric na račun Teša pridobil 261 milijonov evrov premoženjske koristi, ki pa jih bo vrnil. V skladu z dogovorom o poravnavi je moral Tešu leta 2021 izplačati 138,7 milijona evrov, poleg tega pa bo prispeval še 110 milijonov evrov za servisne storitve ter 12 milijonov evrov v povračilu drugih stroškov in prihrankov. Servisne storitve bodo potekale do leta 2029 oziroma 2030.