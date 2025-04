Sojenje v zadevi Trenta se bliža koncu. Janša pričakuje podobno kot pri Patrii

"Cel proces je potekal približno tako kot zadeva Patria, zato so tudi pričakovanja približno podobna," je zbranim novinarjem pred današnjim narokom povedal Janša. S seboj pa je prinesel tudi hišno številko s Tonderjeve domačije, posestva, ki naj bi bilo takrat prodano. "Zdaj pa se 15, 20 let govori le o nekih ničvrednih parcelah, kaže pa se ruševine, ki so nastale kasneje. S tem pa se tožilstvu pomaga ustvarjati vtis, da je šlo za ničvreden posel," je dejal.

Ob 9. uri se je na okrožnem sodišču v Celju začela glavna obravnava v sojenju Branku Kastelicu , Janezu Janši in Klemnu Gantarju zaradi očitkov o zlorabi položaja in pomoči pri prodaji nekdanje Janševe parcele v Trenti. Sodnica Cvetka Posilovič je po približno dveh urah podala tudi sklepne besede.

Že pred tem je Janša sojenje označil za "sodno farso", ko je več spletnih portalov minuli konec tedna objavilo anonimno pismo o razmerah na celjskem sodišču, iz katerega naj bi izhajalo, da naj bi bila sodba obtoženim v zadevi Trenta že spisana. Glede na anonimno pismo naj bi Janši grozila zaporna kazen.

Na celjskem sodišču so pojasnili, da s sodišča niso ušli nobeni dokumenti, pri domnevnem osnutku obsodilne sodbe pa gre po njihovi oceni za čisto ponarejanje. V zvezi z anonimko, ki med drugim poimensko izpostavlja sodnike in tožilce v zadevi Trenta, kot tudi vodilne na celjskem sodišču ter domnevne povezave med predstavniki sodstva in najvišjimi predstavniki politike, na celjskem sodišču ne izključujejo niti možnosti ukrepanja. Na vsebino anonimke se bodo bodisi s podajo kazenske ovadbe ali na drug ustrezen način morebiti odzvali z imenom in priimkom omenjeni zaposleni na našem in Višjem sodišču v Celju, so navedli.