Sojenje v zdravstveni aferi: julija zaslišanje Jurkovičeve, lastnice podjetja Emporio Medical

Zagovornik obtoženega Roka Vengusta , odvetnik Miha Kozinc pa je sodnico Dejano Fekonja opozoril, da čas sodnih počitnic ne more določiti ne predsednik vrhovnega sodišča in ne ministrstvo za pravosodje, ampak le zakon o sodiščih. Ta po njegovih besedah zaenkrat v tem delu ostaja nespremenjen in določa, da počitnice trajajo od 15. julija do 15. avgusta. Fekonjeva je opozorilo označila za smiselno.

Pri določanju datumov prihodnjih obravnav je kar nekaj zmede povzročilo vprašanje, kako dolge bodo letos sodne počitnice. Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je namreč maja na novinarski konferenci napovedal, da bodo počitnice zaradi zaostankov, ki jim je botrovala epidemija, namesto enega meseca trajale dva tedna, in sicer od 1. do 15. avgusta.

Za 6. julij je tako predvideno zaslišanje Urške Jurkovič , ki je bila lastnica in direktorica podjetja Emporio Medical, ki se je znašlo v središču afere. Jurkovičeva zdaj živi v ZDA, zato bo njeno zaslišanje potekalo preko videokonference in bo zagotovo pritegnilo veliko pozornosti. Po ugotovitvah tožilstva je namreč podjetje Emporio Medical zdravnikom na bančne račune doma in v tujini nakazovalo podkupnino, v nekaterih primerih pa jim je tudi izročilo gotovino. Solastnica podjetja je bila njena mama Ana Jurkovič .

Prejšnja obravnava v zdravstveni korupcijski aferi je bila 11. marca. Sodnica je zato pohitela s sklicem današnjega nadaljevanja sojenja, da ne bi pretekel zakonsko določen trimesečni rok med dvema obravnavama in bi se moral postopek začeti znova. Poleg določitve datumov junijskih in julijskih obravnav so tokrat tudi prebrali kazenske liste obtoženih.

Iz vrst obrambe je bilo slišati tudi dvom, ali razpravna dvorana, ki je bila dodeljena v tej zadevi, zaradi svoje majhnosti in več obtoženih sploh omogoča upoštevanje vseh zaščitnih ukrepov pred morebitno okužbo. Sodnica je odgovorila, da bodo problem rešili tako, da na posameznih obravnavah ne bo potrebna prisotnost vseh obtoženih in njihovih odvetnikov.

Očitki o podkupovanju in oškodovanju javnih sredstev v višini milijona evrov

Sicer je ključni očitek v 500 strani dolgi obtožnici, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje bančne račune doma in v tujini prejemalo denar, v nekaterih primerih tudi gotovino, za protiuslugo pa so še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju. Javna sredstva naj bi s tem oškodovali za skoraj milijon evrov.

Med obtoženimi je 11 fizičnih oseb in Advanta kot pravna oseba. Sodnica je zaradi velikega števila obtoženih sojenje razdelila v tri skupine. V prvi so se znašli kirurg z ortopedske klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Rok Vengust, nekdanji komercialist v Emporio Medicalu Darko Žafran, nekdanji predstojnik ljubljanske ortopedske klinikeVane Antolič, nekdanji vodja ortopedije v celjski bolnišnici Samo Karel Fokter, ortoped iz bolnišnice Valdoltra Robert Cirman in nekdanji travmatolog v celjski bolnišnici Miodrag Vlaović.

Naslednja obravnava bo predvidoma 8. junija.

Odmevna afera sega v december 2013, ko so kriminalisti opravili preiskave na 58 naslovih na območjih policijskih uprav Koper, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Maribor. Predobravnavni narok se je začel 13. maja letos.