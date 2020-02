Primer 'nezakoniti klicni centri': ni znano, ali bo možno zaslišati domnevne žrtve

Obtoženi slovenski državljani Allen , Tomislav in Josip Cvek ter Tajvanci Chen Wei Chung , Tzu Hsiang Hsu in Peng Syuan Hong naj bi od novembra 2015 do aretacije januarja 2018 na različnih lokacijah v Sloveniji in Zagrebu vzpostavili nezakonite klicne centre, v katere so zaprli najmanj 63 tujih državljanov, večinoma s Kitajske oziroma Tajvana. Tam so jim, kot izhaja iz obtožnice, odvzeli osebne dokumente, denar in mobilne telefone ter jih prisilili, da so vzpostavljali stike z večinoma kitajskimi strankami in jih napeljevali v nakazila denarja.

Tožilstvo očita šesterici trgovino z ljudmi v hudodelski združbi, s katero naj bi si protipravno pridobili najmanj 370.000 evrov. Od tega je po navedbah tožilstva pripadel največji delež prvoobtoženemu Allenu Cveku, ki pa vztraja, da je svoje delo ocenjeval za zakonito, saj naj bi Tajvancem samo organiziral prevoze ter jim pomagal pri iskanju namestitev in urejanju interneta. Kot je dejal ob začetku sojenja, so mu rekli, da Tajvanci v Sloveniji igrajo igre na srečo.

Na mariborskem okrožnem sodišču, kjer poteka sojenje od jeseni 2018, so doslej zaslišali večino predlaganih prič ter prisluhnili telefonskim pogovorom vpletenih, danes so nadaljevali z branjem listin. Še vedno pa niso uspeli vzpostaviti stika s Tajvanci, ki so delali v omenjenih klicnih centrih, a so se medtem že vrnili v domovino. Nekateri so bili tam po neuradnih navedbah tudi že obsojeni zaradi goljufije.

Predsednik sodnega senataBoštjan Polegek je pojasnil, da je vzpostavitev stika možna le prek instituta mednarodne pravne pomoči, na katerega pa s kitajske strani še ni bilo odziva.

Zadeva je sicer diplomatsko občutljiva zaradi odnosa med Tajvanom in Kitajsko. Slednja je Tajvance, ki so bili v Sloveniji označeni za žrtve trgovine z ljudmi, takoj po kriminalistični akciji v klicnih centrih označila za kriminalce in goljufe in zahtevala njihovo izročitev, slovensko policijo pa je zaradi poteka preiskave obtožila kršitve načela ene Kitajske.

Obramba obtoženih vztraja pri zaslišanju Tajvancev, da bi razjasnili njihovo vlogo v teh centrih, predvsem vprašanje, ali so bili tam res pod prisilo, kot trdi tožilstvo. ZagovornikBorut Mihurko je danes ponovil, da je to zaslišanje, ki ga lahko opravijo prek videokonference, ključno, saj so bile te osebe zaslišane pred slovenskimi organi le v najzgodnejši fazi kazenskega postopka, ko je bilo veliko vprašanj še odprtih. Med sojenjem pa se je po njegovih besedah veliko stvari spremenilo, zato bi jih bilo treba znova in podrobneje izprašati.

Temu predlogu se je pridružil tudi zagovornik Janez Lovrec, ki poleg tega vztraja še pri postavitvi izvedenca finančne stroke. Odvetnik Peter Prus Pipušmed drugim vztraja pri zaslišanju tajnega policijskega sodelavca, ki je sodeloval pri preiskavi klicnega centra na Dolgem mostu v Ljubljani, ter izvedenca lingvistične stroke, ki bi pojasnil večpomenskost besede 'šef' v kitajščini.

Obramba je med drugim podala še predloge za pregled letalskih kart za tujce v ljubljanskem klicnem centru, da bi ugotovili, kdo jih je nabavil, ter zaslišanje izvedenca za pisave, ki bi prepoznal, kdo je izpolnjeval poročila v klicnem centru.