Sojenje za smrt dečka v avtu: narok odpadel, ker niso privedli obtoženega

Kot je ob začetku naroka ugotovila predsednica petčlanskega senata, pogoji za izvedbo naroka niso izpolnjeni, saj so jih iz celjskega pripora obvestili, da zaradi kadrovskih težav in pomanjkanja pravosodnih policistov niso zmožni zagotoviti prisotnosti obtoženega na obravnavi. Ob tem so sodišče seznanili z možnostjo izvedbe naroka s pomočjo videokonference.

Sodnica Maja Manček Šporin je po pooblastilu predsednice Okrožnega sodišča v Celju Petre Giacomelli izkoristila prisotnost medijev na enem trenutno najbolj odmevnih sojenj ter prebrala izjavo, s katero je izrazila nezadovoljstvo nad aktualnimi razmerami.

"Če je še do pred kratkim veljalo, da obtoženec v priporu pomeni, da bo obravnava na sodišču zagotovo izvedena, se je v zadnjih mesecih to spremenilo. Neprivedba pripornikov zaradi kadrovskih težav v zaporih je postalo redna praksa, zaradi katere prihaja do odpovedovanja sodnih obravnav in s tem velikih zastojev v sodnih postopkih," je ugotavljala sodnica.

Kot je opozorila, so priporne zadeve po zakonu nujne ter zahtevajo prednostno obravnavo, ob tem pa je dodala, da izvedba videokonference ni rešitev za vsak primer. "Če je mogoče tako izvesti posamezni narok, pa na daljavo ni mogoče kakovostno voditi glavne obravnave. Obdolžencem je s tem onemogočen neposreden dostop do sodišča, zagovornikom je otežena kakovostna obramba, sodnike pa se postavlja v položaj oddaljenih 'online' odločevalcev v imenu ljudstva," je dejala Manček Šporinova.